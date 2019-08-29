صفاقس: تسجيل انسحابات لأعضاء من 3 قائمات مترشحة للانتخابات التشريعية بدائرتي صفاقس 1 وصفاقس 2

Jeudi 29 Août 2019
تلقت الهيئتان الفرعيتان المستقلتان للانتخابات صفاقس 1 وصفاقس 2 ، اليوم الخميس، انسحابات لأعضاء من3 قائمات أصلية مترشحة للانتخابات التشريعية تم تعويضهم من القائمات التكميلية بحضور أعضاء هذه القائمات، وفق ما أكده رئيسا الهيئتين محمد الحمامي وأنيس الطريقي لـ(وات).
وتتوزع هذه الانسحابات على قائمتي "الائتلاف الوطني الجديد" (ائتلافية) و"الاتحاد الشعبي الجمهوري" (حزبية)، وهما قائمتان مترشحتان عن دائرة صفاقس 1 والقائمة الائتلافية "الكرامة" المترشحة عن دائرة صفاقس 2.
يذكر أن يوم 29 أوت الجاري هو آخر أجل لتقديم الانسحابات، كما يشار إلى أن هذه الانسحابات لم تغير في قانونية القائمات التي تضمنتها ولم تغير بالتالي في عدد القائمات المترشحة بالدائرتين التي يقدر عددها بـ52 قائمة بين حزبية وائتلافية ومستقلة في دائرة صفاقس 1 و45 قائمة من الأصناف الثلاثة في صفاقس 2.
وتتوزع هذه الانسحابات على قائمتي "الائتلاف الوطني الجديد" (ائتلافية) و"الاتحاد الشعبي الجمهوري" (حزبية)، وهما قائمتان مترشحتان عن دائرة صفاقس 1 والقائمة الائتلافية "الكرامة" المترشحة عن دائرة صفاقس 2.
يذكر أن يوم 29 أوت الجاري هو آخر أجل لتقديم الانسحابات، كما يشار إلى أن هذه الانسحابات لم تغير في قانونية القائمات التي تضمنتها ولم تغير بالتالي في عدد القائمات المترشحة بالدائرتين التي يقدر عددها بـ52 قائمة بين حزبية وائتلافية ومستقلة في دائرة صفاقس 1 و45 قائمة من الأصناف الثلاثة في صفاقس 2.
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Par:mandhouj (France )
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