Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - El-Hob-Kolo  

صفاقس: تسجيل انسحابات لأعضاء من 3 قائمات مترشحة للانتخابات التشريعية بدائرتي صفاقس 1 وصفاقس 2

Jeudi 29 Août 2019

Jeudi 29 Août 2019
تلقت الهيئتان الفرعيتان المستقلتان للانتخابات صفاقس 1 وصفاقس 2 ، اليوم الخميس، انسحابات لأعضاء من3 قائمات أصلية مترشحة للانتخابات التشريعية تم تعويضهم من القائمات التكميلية بحضور أعضاء هذه القائمات، وفق ما أكده رئيسا الهيئتين محمد الحمامي وأنيس الطريقي لـ(وات).

وتتوزع هذه الانسحابات على قائمتي "الائتلاف الوطني الجديد" (ائتلافية) و"الاتحاد الشعبي الجمهوري" (حزبية)، وهما قائمتان مترشحتان عن دائرة صفاقس 1 والقائمة الائتلافية "الكرامة" المترشحة عن دائرة صفاقس 2.


يذكر أن يوم 29 أوت الجاري هو آخر أجل لتقديم الانسحابات، كما يشار إلى أن هذه الانسحابات لم تغير في قانونية القائمات التي تضمنتها ولم تغير بالتالي في عدد القائمات المترشحة بالدائرتين التي يقدر عددها بـ52 قائمة بين حزبية وائتلافية ومستقلة في دائرة صفاقس 1 و45 قائمة من الأصناف الثلاثة في صفاقس 2.

  
  
     
  
rtt-12e454b21f5563bf0c12f6f3848d763f-2019-08-29 22:03:58






0 de 0 commentaires pour l'article 188172



Présidentielles 2019
En continu

الخميس 29 أوت 2019 | 28 ذو الحجة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:25 18:55 16:01 12:27 05:47 04:16
25°
 24° % 83 :الرطــوبة
تونــس 24°
1.5 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
24°-2430°-2429°-2430°-2430°-24
  • Avoirs en devises
    17398,6

  • (29 août)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 3,17366 DT        1$ =2,86053 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 août)   239,4 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1567117628|188172 819|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires