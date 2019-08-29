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عياض اللومي: قريبا سندخل في اضراب جوع الى أن يطلق سراح ''المعتقل السياسي'' نبيل القروي

Jeudi 29 Août 2019

Jeudi 29 Août 2019
باب نات - أعلن القيادي في حزب قلب تونس عياض اللومي أنّ قيادات الحزب وأنصار المرشّح للرئاسيّة نبيل القروي، سيدخلون في إضراب جوع إلى أن يتم إطلاق سراح ''المعتقل السياسي'' القروي.
وفي تدوينة نشرها الأربعاء 28 أوت على صفحته الرسمية بالفايسبوك، قال عياض اللومي '' قريبا سندخل في اضراب جوع الى ان يطلق سراح المعتقل السياسي نبيل القروي في دولة الظلم والظلمات''.



  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 188134

BABANETTOO  (France)  |Jeudi 29 Août 2019 à 12h 34m |           
الشعب مغفل سيصوت لمثلهم ...

Abid_Tounsi  (United States)  |Jeudi 29 Août 2019 à 12h 24m |           
هذا السائح الحزبي خبزته مرة...

الله أعلم أين سنراه مستقبلا



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