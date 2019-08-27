Mardi 27 Août 2019
باب نات - أعلن مساء الثلاثاء المرشح للانتخابات الرئاسية سعيد العايدي رفضه كمترشح لمنصب رئاسة الجمهورية المشاركة في برنامج ساكن قرطاج رغم الاتفاق الاولي مع فريق البرنامج.
وكتب العايدي التدوينة التالية :"ارفض كمترشح لمنصب رئاسة الجمهورية المشاركة في برنامج ساكن قرطاج رغم الاتفاق الاولي مع فريق البرنامج."
ويأتي رفض سعيد العايدي ساعات بعد تهرب المترشح عبد الكريم الزبيدي من حظور برنامج بوبكر بن عكاشة يوم الخميس 29 أوت, ودون بن عكاشة في صفحته الرسمية على الفايسبوك ملاحظة قال فيها إنه لا يحذف الفقرات التي لا تعجب الضيوف ولا يعلم الضيوف بالأسئلة قبل البرنامج ما فُهم منه أن الزبيدي طلب الاطلاع المسبق على الأسئلة كما طلب حذف احدى فقرات البرنامج الأمر الذي رفضه بن عكاشة ما دفع الزبيدي إلى الاعتذار عن الحضور.
من ناحية أخرى أعلن الاعلامي بوبكر بن عكاشة مساء الثلاثاء أنه يتعرض لحملة تشويه على صفحات التواصل الاجتماعي
وكتب العايدي التدوينة التالية :"ارفض كمترشح لمنصب رئاسة الجمهورية المشاركة في برنامج ساكن قرطاج رغم الاتفاق الاولي مع فريق البرنامج."
ويأتي رفض سعيد العايدي ساعات بعد تهرب المترشح عبد الكريم الزبيدي من حظور برنامج بوبكر بن عكاشة يوم الخميس 29 أوت, ودون بن عكاشة في صفحته الرسمية على الفايسبوك ملاحظة قال فيها إنه لا يحذف الفقرات التي لا تعجب الضيوف ولا يعلم الضيوف بالأسئلة قبل البرنامج ما فُهم منه أن الزبيدي طلب الاطلاع المسبق على الأسئلة كما طلب حذف احدى فقرات البرنامج الأمر الذي رفضه بن عكاشة ما دفع الزبيدي إلى الاعتذار عن الحضور.
من ناحية أخرى أعلن الاعلامي بوبكر بن عكاشة مساء الثلاثاء أنه يتعرض لحملة تشويه على صفحات التواصل الاجتماعي
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Par:mandhouj (France )
Sur: سعيد العايدي يتهرب من مواجهة بوبكر بن عكاشة وفريقه في ''ساكن قرطاج''