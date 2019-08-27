Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - Maw3ood  

سعيد العايدي يتهرب من مواجهة بوبكر بن عكاشة وفريقه في ''ساكن قرطاج''

Mardi 27 Août 2019

Mardi 27 Août 2019
باب نات - أعلن مساء الثلاثاء المرشح للانتخابات الرئاسية سعيد العايدي رفضه كمترشح لمنصب رئاسة الجمهورية المشاركة في برنامج ساكن قرطاج رغم الاتفاق الاولي مع فريق البرنامج.

وكتب العايدي التدوينة التالية :"ارفض كمترشح لمنصب رئاسة الجمهورية المشاركة في برنامج ساكن قرطاج رغم الاتفاق الاولي مع فريق البرنامج."


ويأتي رفض سعيد العايدي ساعات بعد تهرب المترشح عبد الكريم الزبيدي من حظور برنامج بوبكر بن عكاشة يوم الخميس 29 أوت, ودون بن عكاشة في صفحته الرسمية على الفايسبوك ملاحظة قال فيها إنه لا يحذف الفقرات التي لا تعجب الضيوف ولا يعلم الضيوف بالأسئلة قبل البرنامج ما فُهم منه أن الزبيدي طلب الاطلاع المسبق على الأسئلة كما طلب حذف احدى فقرات البرنامج الأمر الذي رفضه بن عكاشة ما دفع الزبيدي إلى الاعتذار عن الحضور.

من ناحية أخرى أعلن الاعلامي بوبكر بن عكاشة مساء الثلاثاء أنه يتعرض لحملة تشويه على صفحات التواصل الاجتماعي


  
  
     
  
rtt-d7b342cd294486d8465da4f999eff754-2019-08-27 22:08:26






1 de 1 commentaires pour l'article 188064

Mandhouj  (France)  |Mardi 27 Août 2019 à 22h 51m |           
يا سيدي لماذا الهروب من الحوار ؟!
أعتقد أن السيد الكريم ما حبش يمسخ كرسي الرءاسة، اعتقادا منه أنه مقدس ، كما فهمت !!! .

يا سيدي توضء و اعقد النية و ما تخافش، السيد عكاشة ناس ملاح . . في الأخير لكل سؤال جواب . .



Présidentielles 2019
En continu

الثلاثاء 27 أوت 2019 | 26 ذو الحجة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:28 18:57 16:02 12:28 05:46 04:14
30°
 31° % 55 :الرطــوبة
تونــس 30°
2.6 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
31°-3037°-2429°-2431°-2429°-22
  • Avoirs en devises
    17195,7

  • (27 août)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,17991 DT        1$ =2,85841 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 août)   237,5 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1566942688|188064 3287|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires