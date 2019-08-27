يوسف الشاهد : من نقاط برنامجي الغاء حصانة رئيس الجمهورية والحصانة البرلمانية

Mardi 27 Août 2019



باب نات

- شدّد الثلاثاء 27 أوت، رئيس الحكومة يوسف الشاهد على أن لا أحد فوق المحاسبة وفوق القانون ولا حصانة لأحد أمام القانون مؤكّدا على استقلالية السلطة القضائية.وفي سياق الحديث عن قضية نبيل القروي قال الشاهد في حواره على موزاييك أف أم "ايقاف القروي ليس في مصلحتي لكن القضاء يحكم بالملف ولا يأخذ بعين الاعتبار المسار الساسي".وصرّح بأن المرشح للانتخابات الرئاسية ليس له حصانة وكشف في هذا السياق أن من بين نقاط برنامجه الغاء حصانة رئيس الجمهورية والحصانة البرلمانية.