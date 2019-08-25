صورة اليوم: بلدية رواد تُدشن أول ويفي مجاني

Dimanche 25 Août 2019



باب نات

- أعلنت بلدية رواد السبت 24 أوت عن تدشين “الويفي” الخارجي من قبل رئيس البلدية عدنان بوعصيدة رئيس البلدية الفائز على قائمة حركة النهضة وبحضور اعضاء المجلس وإطارات واعوان البلدية بحديقة الوفاء بسعة تدفق وصفتها بالعالية وقالت انها تمكن 600 مستعمل من النفاذ في نفس الوقت .واشارت الصفحة الرسمية للبلدية إلى أنه سيتم الاسبوع القادم تدشين الويفي الخارجي بحديقة البراهمي وسيدي عمر.وأكد نفس المصدر أن بلدية رواد هي الأولى على مستوى الجمهورية التي تطلق خدمة الويفي الخارجي المجاني على امتداد 24 ساعة طبقا للمعايير والمواصفات القانونية.يشار إلى أن رئيس بلدية رواد كان قد ترشح للانتخابات البلدية على رأس قائمة حركة النهضة التي تعهدت بتوفير الويفي المجاني في البلديات التي ستفوز برئاستها.