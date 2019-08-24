العكرمي لزهير مخلوف : هنيئا لك بالمافيا ولو عندك شوي شرف أعطيني حق الرد فأنا لم أحدثك عن اعتقال القروي

Samedi 24 Août 2019
باب نات - كذّب الجمعة 23 أوت، الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالشأن السياسي الأزهر العكرمي تصريحات القيادي بحزب قلب تونس، زهير مخلوف بخصوص اعتقال نبيل القروي.
وخاطب العكرمي زهير مخلوف قائلا " الان نقل عني زهير مخلوف في نسمة كلاما لا علم لي به من قريب اوبعيد هنيئا لك صديقي زهير التحاقك بالمافيا وانا راني نعرف منذ اسبوعين في اجتماع نبيل القروي قالكم. ركزولي على تشويه الازهر العكرمي".
وتابع موجها كلامه لمخلوف " كان عندك شوي شرف اعطيني حق الرد سي زهير في الفين واحداش قدت المظاهرة اللي هدت على دار نبيل القروي تحرق وتكسر بعد فيلم بيرسي بوليس وأتحداك ان تقدم عشر إثبات".
يذكر أن مخلوف صرّح خلال استضافته على قناة نسمة بأن العكرمي سبق له أن أعلمه بأنه سيتم اعتقال نبيل القروي وقال " لزهر العكرمي قال لي نهار اللي نرميو نبيل القروي في الحبس توة نهتمو بالملفات الاخرى".
وخاطب العكرمي زهير مخلوف قائلا " الان نقل عني زهير مخلوف في نسمة كلاما لا علم لي به من قريب اوبعيد هنيئا لك صديقي زهير التحاقك بالمافيا وانا راني نعرف منذ اسبوعين في اجتماع نبيل القروي قالكم. ركزولي على تشويه الازهر العكرمي".
وتابع موجها كلامه لمخلوف " كان عندك شوي شرف اعطيني حق الرد سي زهير في الفين واحداش قدت المظاهرة اللي هدت على دار نبيل القروي تحرق وتكسر بعد فيلم بيرسي بوليس وأتحداك ان تقدم عشر إثبات".
يذكر أن مخلوف صرّح خلال استضافته على قناة نسمة بأن العكرمي سبق له أن أعلمه بأنه سيتم اعتقال نبيل القروي وقال " لزهر العكرمي قال لي نهار اللي نرميو نبيل القروي في الحبس توة نهتمو بالملفات الاخرى".
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Par:falfoul (Tunisia )
Sur: بيان حزب قلب تونس حول ايقاف نبيل القروي