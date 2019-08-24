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جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة'' مريم بلقاضي : سخّفتني... الخبزة مرّة

Samedi 24 Août 2019

Samedi 24 Août 2019
باب نات - علّق أستاذ القانون الدستوري و الناشط السياسي جوهر بن مبارك في تدوينة على حسابه الشخصي بالفايسبوك عبر فيه عن سخريته من تعامل بعض الإعلاميين مع قضية رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي بعد إيقافه و إيداعه السجن و خص بن مبارك بالذكر مريم بالقاضي الإعلامية بقناة الحوار ...
وكتب جوهر:
"بعد ما ريت الشوية متع مريم بالقاضي على المباشر قلبي سخف و حبّيت نعبّر على تعاطفي مع الناس الشهّارة اللي قلوبها مشويّة الليلة. لا يورّيها لحبيب و لا لعدو و يجعل هذا حد الباس.
بون فمّة جماعة نزيدهم تعاطف spécial على خاطر ما ننساوش الخبزة مرّة."



بغض النظر على التوقيت... المنحرف مكانه السجن
من ناحية أخرى , أيد جوهر بن مبارك في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك القبض على المرشح الرئاسي نبيل القروي في قضايا فساد.
وقال جوهر بن مبارك انه بغض النظر على التوقيت المنحرف مكانه الطبيعي السجن.
وكتب جوهر بن مبارك في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية " بديهي ان هناك تصفية حسابات انتخابية الأمر واضح. و لكنني لست من اتباع نظرية "موش وقتو". المنحرف مكانه الطبيعي السجن في أيّ وقت مهما كانت الجهات المستفيدة أو المتضرًّرة و السؤال هو "علاش لتوّ؟ و موش علاش توّ?".






  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 187869

Sly  (Tunisia)  |Samedi 24 Août 2019 à 11h 04m |           
Loool
مسكينة... جات بين نارين عرفها السابق وعرفها الحالي ...



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