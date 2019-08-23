Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - Walaou  

برنامج عبيد البريكي للرئاسية: قانون يجرّم المطالبة بتعدد الزّوجات

Vendredi 23 Août 2019

Vendredi 23 Août 2019
باب نات - أفاد اليوم الجمعة، 23 أوت 2019، المرشّح للانتخابات الرّئاسية عبيد البريكي في حوار مباشر مع موقع ''تونس الرّقمية'' أنّه إن تمّ انتخابه لمنصب رئيس الجمهورية سيتقدّم بمشروع قانون يجرّم المطالبة بتعدّد الزّوجات الذّي أصبح شعارا يطالب به البعض، بالرّغم من انّ هذا المطلب تجرّمه مجلة الأحوال الشّحصية ورغم انّ المراة التونسية حقّقت عدة مكاسب.

و اضاف عبيد أنّه إن فاز بالرّئاسة سيجعل مناصب المستشارين بقصر قرطاج بالتّناصف و ترشيح رؤساء مديرين عامين بالادارات التونسية كذلك بالتناصف و الاختيار يكون حسب الكفاءة.



  
  
     
  
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4 de 4 commentaires pour l'article 187835

Mongi  (Tunisia)  |Vendredi 23 Août 2019 à 14h 53m |           
هو محروق بطبيعته وزيد يحرق في روحه.
قال نعملو قانون يجرّم إلّي يطالب بتعدد الزوجات على خاطر مجلة الأحوال الشخصية تحرم التعدد. عاد أنت صرفت صرفت زيد قول يا ربّي علاش تحلّل في التعدّد.

MOUSALIM  (Tunisia)  |Vendredi 23 Août 2019 à 14h 48m |           
بدأ الضحك على الناخبين بل الناخبات فتجريم تعدد الزوجات بلغ من العمر أكثر من نصف قرن .وكان على عبيد البريكي أن يطلب ود المليون مرا عبر التبشير للالتحاق بكلية الطب بمعدل متواضع في الباك دون وساطة نقابية .

Sarramba  (France)  |Vendredi 23 Août 2019 à 14h 42m |           
و نحن نطالب بتجريم كل من يهاجم الاسلام والمسلمين و كتاب الله و سنة رسوله

Sarramba  (France)  |Vendredi 23 Août 2019 à 14h 40m |           
Ce monsieur avec la tette qu'il a il ne doit même pas avoir une maîtresse, alors 4 femmes c'est du domaine de l'impossible



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