برنامج عبيد البريكي للرئاسية: قانون يجرّم المطالبة بتعدد الزّوجات

Vendredi 23 Août 2019
باب نات - أفاد اليوم الجمعة، 23 أوت 2019، المرشّح للانتخابات الرّئاسية عبيد البريكي في حوار مباشر مع موقع ''تونس الرّقمية'' أنّه إن تمّ انتخابه لمنصب رئيس الجمهورية سيتقدّم بمشروع قانون يجرّم المطالبة بتعدّد الزّوجات الذّي أصبح شعارا يطالب به البعض، بالرّغم من انّ هذا المطلب تجرّمه مجلة الأحوال الشّحصية ورغم انّ المراة التونسية حقّقت عدة مكاسب.
و اضاف عبيد أنّه إن فاز بالرّئاسة سيجعل مناصب المستشارين بقصر قرطاج بالتّناصف و ترشيح رؤساء مديرين عامين بالادارات التونسية كذلك بالتناصف و الاختيار يكون حسب الكفاءة.
و اضاف عبيد أنّه إن فاز بالرّئاسة سيجعل مناصب المستشارين بقصر قرطاج بالتّناصف و ترشيح رؤساء مديرين عامين بالادارات التونسية كذلك بالتناصف و الاختيار يكون حسب الكفاءة.
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Par:lechef (Tunisia )
Sur: عبد الكريم الزبيدي يكشف عن ''الحاجة الثالثة اللي باش يهزّها معاه لقصر قرطاج''