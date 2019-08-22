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الزبيدي يُبدع من جديد : سأحمل معي إلى قرطاج 3 أشياء، صورة وكتاب والحاجة الثالثة ما نعرفهاش...

Jeudi 22 Août 2019

Jeudi 22 Août 2019
باب نات - أثار مساء الخميس 22 أوت المرشح للانتخابات الرئاسية عبد الكريم الزبيدي موجة ساخرة على صفحات الفايسبوك بسبب ما وصفوه ابداعاته الاتصالية المتجدّدة.

وقال الزبيدي إنه في حال فوزه بالرئاسة سيحمل إلى قرطاج 3 أشياء "صورة له مع الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي وكتاب هدية من سي الباجي ما نقولش عليه شنوة".


وتابع الزبيدي ليكشف عن الشيء الثالث الذي سيحمله معه لقرطاج وقال "الحاجة الثالثة الي نهزها، الحاجة الثالثة الي نهزها، الحاجة الثالثة الي نهزها"...وبعد صمت مطوّل عاد للحديث وقال "صورة وكتاب وما نعرفش شنية الحاجة الثالثة الي نهزّها".

تجدر الاشارة إلى أنها ليست المرّة الأولى التي يجد الزبيدي نفسه محل سخرية نشطاء الفايسبوك بسبب ضعفه الاتصالي حتي أن كرونيكور الحوار التونسي مايا القصوري وصفته بأنه صناعة فايسبوكية قالت إنه سيخسر من رصيده ويظهر على حقيقته كلما خرج للاعلام.


  
  
     
  
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5 de 5 commentaires pour l'article 187809

Tuttifrutti  (Singapore)  |Jeudi 22 Août 2019 à 22h 46m |           
ما نعرفش شنوة"
....و انقطع البث ....
هذا يعتبر زهايمر و دخول في عفو ربي ....
و ربي يقدر الخير ...

ربي يفرج عليه ويشفيه

Nouri  (Switzerland)  |Jeudi 22 Août 2019 à 22h 29m |           
@Nour Cheikh
نعم فيه حركات غير عادية وتجنبت الكلام عنها، الواضح هنالك مختصين في تونس لهم الخبرة الكافية لتشخيصها فقط بمشاهدت الشريط

Nouri  (Switzerland)  |Jeudi 22 Août 2019 à 22h 16m |           
الشيئ اللإيجابي في هذه الحملة الرآسية أنها أعطتنا أجوبة على برنامج السبسي الذي قال عنه "يدوّخ" فعلا الدّوخة بدأنا نشعر بها الآن، كيف تريدون نجاح حكومة وفيها وزراء لهم نفس الخلل السيده بلّومي وهذا السيد الزبيدي كلاهم يفقد الذاكرة وكل منهم يعجز التعبير وكل منهم له نفس الحركات كأنه تلميذ بالمدرسة الابتدائية مع المعذرة للتلاميذ لان هنالك اطفال لهم قدرة في التواصل افضل بكثير من وزراء الحكومة.

Nouri  (Switzerland)  |Jeudi 22 Août 2019 à 21h 51m |           
الله يشفيه.
رئيس من دون ذاكرة ؟ آش نوة الحل ؟
ما يتكلمش يقدر الواحد يعاونو أمّا يتذكرش إصعيب الواحد باش يدخل لدماغو

Lechef  (Tunisia)  |Jeudi 22 Août 2019 à 21h 49m |           
Calme, méthodique et convaincant , il pourrait facilement réussir le poste de Président de la République .C'est un futur bulldozer silencieux qui a commencé à démarrer



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