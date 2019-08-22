Jeudi 22 Août 2019
باب نات - أثار مساء الخميس 22 أوت المرشح للانتخابات الرئاسية عبد الكريم الزبيدي موجة ساخرة على صفحات الفايسبوك بسبب ما وصفوه ابداعاته الاتصالية المتجدّدة.
وقال الزبيدي إنه في حال فوزه بالرئاسة سيحمل إلى قرطاج 3 أشياء "صورة له مع الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي وكتاب هدية من سي الباجي ما نقولش عليه شنوة".
وتابع الزبيدي ليكشف عن الشيء الثالث الذي سيحمله معه لقرطاج وقال "الحاجة الثالثة الي نهزها، الحاجة الثالثة الي نهزها، الحاجة الثالثة الي نهزها"...وبعد صمت مطوّل عاد للحديث وقال "صورة وكتاب وما نعرفش شنية الحاجة الثالثة الي نهزّها".
تجدر الاشارة إلى أنها ليست المرّة الأولى التي يجد الزبيدي نفسه محل سخرية نشطاء الفايسبوك بسبب ضعفه الاتصالي حتي أن كرونيكور الحوار التونسي مايا القصوري وصفته بأنه صناعة فايسبوكية قالت إنه سيخسر من رصيده ويظهر على حقيقته كلما خرج للاعلام.
وقال الزبيدي إنه في حال فوزه بالرئاسة سيحمل إلى قرطاج 3 أشياء "صورة له مع الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي وكتاب هدية من سي الباجي ما نقولش عليه شنوة".
وتابع الزبيدي ليكشف عن الشيء الثالث الذي سيحمله معه لقرطاج وقال "الحاجة الثالثة الي نهزها، الحاجة الثالثة الي نهزها، الحاجة الثالثة الي نهزها"...وبعد صمت مطوّل عاد للحديث وقال "صورة وكتاب وما نعرفش شنية الحاجة الثالثة الي نهزّها".
تجدر الاشارة إلى أنها ليست المرّة الأولى التي يجد الزبيدي نفسه محل سخرية نشطاء الفايسبوك بسبب ضعفه الاتصالي حتي أن كرونيكور الحوار التونسي مايا القصوري وصفته بأنه صناعة فايسبوكية قالت إنه سيخسر من رصيده ويظهر على حقيقته كلما خرج للاعلام.
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Par:tuttifrutti (Singapore )
Sur: الزبيدي يُبدع من جديد : سأحمل معي إلى قرطاج 3 أشياء، صورة وكتاب والحاجة الثالثة ما نعرفهاش...