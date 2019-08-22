سمير الوافي للزبيدي :زايد... دعاء أمك، ''ربّي يعطيك القبول و محبة الرسول'' لم يكن مستجابا...

Jeudi 22 Août 2019
باب نات - طارق عمراني - مباشرة بعد إنتهاء الحوار الباهت الذي أجراه عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع المستقيل، و المترشح للرئاسية مع الإعلامية مريم بلقاضي على قناة الحوار التونسي و المردود الضعيف إتصاليا، نشر الإعلامي سمير الوافي تدوينة تحدث فيها عن الكاريزما، التي اعتبرها هبة إلهية، لا تباع و لا تشترى و لا تهدى و ذلك في إشارة لعبد الكريم الزبيدي وبروده حظوره و ختم الوافي تدوينته اذا لم تكن عندك كاريزما...لا تحاول تقمصها ولا إفتعالها ولا إدعائها...زايد...دعاء أمك " يعطك القبول ومحبة الرسول" لم يكن مستجابا..
و هذا نص التدوينة.
" الكاريزما هبة إلاهية...يا عندك يا ماعندكش...لا تُباع ولا تُشترى ولا تُهدى وليست شهادة جامعية...هي القبول والوهرة والريشة...والتي تجعل الناس ينتبهون لك ويبهرهم حضورك وتجعل لكلامك مفعول السحر...كل الخصال قد تتدرب عليها وتتعلمها وتكتسبها...الا الكاريزما...
أفضل فريق إتصال وعباقرة كوم لا يستطيعون منحك الكاريزما...وأحلى كرافات لا يمكن أن تعطيك وهرة...الله فقط يضع فيك روحا مختلفة وساحرة ومبهرة...
اذا لم تكن عندك كاريزما...لا تحاول تقمصها ولا إفتعالها ولا إدعائها...زايد...دعاء أمك " يعطك القبول ومحبة الرسول" لم يكن مستجابا...😉"
و هذا نص التدوينة.
" الكاريزما هبة إلاهية...يا عندك يا ماعندكش...لا تُباع ولا تُشترى ولا تُهدى وليست شهادة جامعية...هي القبول والوهرة والريشة...والتي تجعل الناس ينتبهون لك ويبهرهم حضورك وتجعل لكلامك مفعول السحر...كل الخصال قد تتدرب عليها وتتعلمها وتكتسبها...الا الكاريزما...
أفضل فريق إتصال وعباقرة كوم لا يستطيعون منحك الكاريزما...وأحلى كرافات لا يمكن أن تعطيك وهرة...الله فقط يضع فيك روحا مختلفة وساحرة ومبهرة...
اذا لم تكن عندك كاريزما...لا تحاول تقمصها ولا إفتعالها ولا إدعائها...زايد...دعاء أمك " يعطك القبول ومحبة الرسول" لم يكن مستجابا...😉"
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Par:radhiradhouan (Tunisia )
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