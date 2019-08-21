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الصّافي سعيد: أن يحكمك رئيس حكومة لا تعرف جنسيته أمر خطير…

Mercredi 21 Août 2019

Mercredi 21 Août 2019
باب نات - أفاد اليوم الأربعاء، 21 أوت 2019، صافي سعيد المترشّح للانتخابات الرّئاسية في حوار مع موقع تونس الرّقمية أنّ لا يعرف التونسيون أنّ رئيس الحكومة يحمل الجنسيّة الفرنسية هذا أمر خطير،

مشيرا إلى انّ المهدي جمعة من قبل يوسف الشّاهد كان يحمل الجنسية الفرنسية، موضّحا أنّ هذا أمر غير سهل لانّ من يحمل الجنسية الفرنسية مطالب بالولاء و هو يدفع ضرائب لفرنسا أي يأخذ راتب تونسي ليدفعه لفرنسا. معتبرا أنّ كلّ من يتقلّد منصب في الدّولة و هو يحمل جنسية أخرى خائن. و أضاف أنّ عديد الدّول العظمى تمنع أن تكون لك جنسية مزدوجة.


الأحزاب لا تُصنع داخل النّزل و القاعات المكيّفة
وفي محور أخر قال الصافي سعيد بانّه لا توجد أحزاب و رؤساء و زعماء تُصنع داخل النّزل و القاعات المكيّفة بل هي مجموعات و ذئاب بيروقراطية تصنع رؤساء في 24 ساعة فقط.

و أشار سعيد أنّه يملك برنامج انتخابي ريادي لا يملكه أي مترشّح يتكون من 600 صفحة سيتمّ تلخيصه في بضع صفحات فقط و ان تمّ انتخابه سيجعل تونس دولة متقدّمة و رائدة و على رأس كلّ الدّول الإفريقيّة.

ليس لدينا ديبلوماسية في تونس
وقال صافي سعيد انّ تونس ليس لها ديبلوماسية خارجيّة، مشيرا انّ الدّيبلوماسية ليست لباس و رسائل مجاملة و زيارات بل هي حروب باردة وسرية و مخابرات و مخابرات مضادة و إقامة جسور جيوبوليتيكية لمعرفة ما يقع في دول أخرى حتّى أنّنا لا نعلم ما يحدث في إفريقيا و آسيا و حتّى في ليبيا و الجزائر. وأضاف أن على الرئيس القادم ن تكون له رؤية مختلف لانّ هذا من مشمولاته.


  
  
     
  
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5 de 5 commentaires pour l'article 187727

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Mercredi 21 Août 2019 à 14h 30m |           

🗣👎🏿🛠💰👁لست حزباوي

يوسف الشاهد قادر على أن يكون رجل المرحلة رغم كل العراقيل ولكن ليس بمفرده باعتبار أن زمن الزعيم الأوحد قد انتهى…..

أحذر يا شاهد أن تسلم للغير زمامك، فيصبح من كان وراءك أمامك، مثل هذا النذل الذي لا يكفيه دمارك بل يريد أن يبني نفسه من حطامك.....

مرحلة ما بعد 14 جانفي 2011 شكلت نقطة استفهام كبرى وعريضة لعدم كشف و فضح ممولي مرتزقة الإبتزاز و الارهاب والإغتصاب الإقتصادي لتونس

👿🗣💰🌍بكل جرأة وعلانية👿🗣💰🌍

...وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا ۖ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ
(123)سورة الأنعام

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Mercredi 21 Août 2019 à 14h 27m |           
مشاريع بعض المترشحين انتقاد الآخرين لا غير 🗣👎🏿

Karimyousef  (France)  |Mercredi 21 Août 2019 à 13h 56m |           
Ce Safi ment ,un ressortissant français qui vit à l'étranger paie ses impôts dans le pays où il réside.
Chahed est vrai patriote ,en revanche ce charlatan Safi oublie qu'il y a au moins 1million de tunisiens qui sont binationaux.sont ils des traîtres. Certainement pas.

Karimyousef  (France)  |Mercredi 21 Août 2019 à 13h 49m |           
Il est beaucoup plus honorable de porter une nationalité européenne que de défendre les crimes de Bachar.

Lechef  (Tunisia)  |Mercredi 21 Août 2019 à 13h 49m |           
Vous avez intérêt à diffuser votre résumé si vous en possédez une le plus rapidement possible pour dévoiler votre programme er sa faisabilité . Travaillez plus , soyez efficace et parlez peu ....



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