الصّافي سعيد: أن يحكمك رئيس حكومة لا تعرف جنسيته أمر خطير…

Mercredi 21 Août 2019
باب نات - أفاد اليوم الأربعاء، 21 أوت 2019، صافي سعيد المترشّح للانتخابات الرّئاسية في حوار مع موقع تونس الرّقمية أنّ لا يعرف التونسيون أنّ رئيس الحكومة يحمل الجنسيّة الفرنسية هذا أمر خطير،
مشيرا إلى انّ المهدي جمعة من قبل يوسف الشّاهد كان يحمل الجنسية الفرنسية، موضّحا أنّ هذا أمر غير سهل لانّ من يحمل الجنسية الفرنسية مطالب بالولاء و هو يدفع ضرائب لفرنسا أي يأخذ راتب تونسي ليدفعه لفرنسا. معتبرا أنّ كلّ من يتقلّد منصب في الدّولة و هو يحمل جنسية أخرى خائن. و أضاف أنّ عديد الدّول العظمى تمنع أن تكون لك جنسية مزدوجة.
الأحزاب لا تُصنع داخل النّزل و القاعات المكيّفة
وفي محور أخر قال الصافي سعيد بانّه لا توجد أحزاب و رؤساء و زعماء تُصنع داخل النّزل و القاعات المكيّفة بل هي مجموعات و ذئاب بيروقراطية تصنع رؤساء في 24 ساعة فقط.
و أشار سعيد أنّه يملك برنامج انتخابي ريادي لا يملكه أي مترشّح يتكون من 600 صفحة سيتمّ تلخيصه في بضع صفحات فقط و ان تمّ انتخابه سيجعل تونس دولة متقدّمة و رائدة و على رأس كلّ الدّول الإفريقيّة.
ليس لدينا ديبلوماسية في تونس
وقال صافي سعيد انّ تونس ليس لها ديبلوماسية خارجيّة، مشيرا انّ الدّيبلوماسية ليست لباس و رسائل مجاملة و زيارات بل هي حروب باردة وسرية و مخابرات و مخابرات مضادة و إقامة جسور جيوبوليتيكية لمعرفة ما يقع في دول أخرى حتّى أنّنا لا نعلم ما يحدث في إفريقيا و آسيا و حتّى في ليبيا و الجزائر. وأضاف أن على الرئيس القادم ن تكون له رؤية مختلف لانّ هذا من مشمولاته.
مشيرا إلى انّ المهدي جمعة من قبل يوسف الشّاهد كان يحمل الجنسية الفرنسية، موضّحا أنّ هذا أمر غير سهل لانّ من يحمل الجنسية الفرنسية مطالب بالولاء و هو يدفع ضرائب لفرنسا أي يأخذ راتب تونسي ليدفعه لفرنسا. معتبرا أنّ كلّ من يتقلّد منصب في الدّولة و هو يحمل جنسية أخرى خائن. و أضاف أنّ عديد الدّول العظمى تمنع أن تكون لك جنسية مزدوجة.
الأحزاب لا تُصنع داخل النّزل و القاعات المكيّفة
وفي محور أخر قال الصافي سعيد بانّه لا توجد أحزاب و رؤساء و زعماء تُصنع داخل النّزل و القاعات المكيّفة بل هي مجموعات و ذئاب بيروقراطية تصنع رؤساء في 24 ساعة فقط.
و أشار سعيد أنّه يملك برنامج انتخابي ريادي لا يملكه أي مترشّح يتكون من 600 صفحة سيتمّ تلخيصه في بضع صفحات فقط و ان تمّ انتخابه سيجعل تونس دولة متقدّمة و رائدة و على رأس كلّ الدّول الإفريقيّة.
ليس لدينا ديبلوماسية في تونس
وقال صافي سعيد انّ تونس ليس لها ديبلوماسية خارجيّة، مشيرا انّ الدّيبلوماسية ليست لباس و رسائل مجاملة و زيارات بل هي حروب باردة وسرية و مخابرات و مخابرات مضادة و إقامة جسور جيوبوليتيكية لمعرفة ما يقع في دول أخرى حتّى أنّنا لا نعلم ما يحدث في إفريقيا و آسيا و حتّى في ليبيا و الجزائر. وأضاف أن على الرئيس القادم ن تكون له رؤية مختلف لانّ هذا من مشمولاته.
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Par:ahmed01 (France )
Sur:اليوم فقط علم التونسيون أنّ رئيس حكومتهم صار تونسيا ''خالصا'' !!