نبيل القروي :مستعد للتحالف مع حركة النهضة ، المليون نصف مسجلا جديدا يمكن أن تمنحني الأغلبية، و التسريبات الصوتية ضدي موجهة لغير خزّاني الإنتخابي

Mardi 20 Août 2019
باب نات - طارق عمراني - في حوار له مع وكالة الأنباء الألمانية قال رجل الأعمال و الإعلام نبيل القروي زعيم حركة "قلب تونس" و مرشحه للرئاسية أن انتخابات 2019 ستعلن نهاية الأحزاب التقليدية أسوة بالديمقراطيات العريقة في العالم على حسب تعبيره.
و اعترف القروي الذي ظهر باستمرار على شاشة قناته التلفزيونية كناشط خيري وموزع للتبرعات في المناطق النائية البعيدة عن العاصمة، عبر جمعية خيرية تحمل اسم ابنه المتوفي خليل، بأن تلك الأعمال اكسبته تعاطفا من فئات اجتماعية وعمرية محددة ولا سيما من العنصر النسائي.
و شدد القروي على أهمية تحصيل الأغلبية البرلمانية معتبرا أن وضع اليوم مختلف عن إنتخابات 2014 فهناك مليون و نصف ناخب جديد تم إضافتهم إلى سجل الناخبين وهو ما يجعل من إمكانية فوزه بأغلبية صريحة أمرا واردا.
و أستدرك قائلا
لكن في حال لم نحصل على الأغلبية ،فنحن ليس لدينا ايديولوجيا وليس لدينا موقف من النهضة، المعركة انتهت مع دستور 2014 معركتنا الأولى اقتصادية، سنتعامل مع كل الاحزاب لكن بشرط الموافقة على برنامجنا الانتخابي”.
و عن التسريبات الصوتية مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص علاقته الشائكة مع منظمات مكافحة للفساد ونزاعه القضائي حول اتهامات بالتهرب الضريبي.
قال نبيل القروي تسريبات قديمة ويتم الدفع بها بشكل ممنهج وهي أساليب كلاسيكية تحصل في الحملات الانتخابية ولن يكون لها تأثير على نوايا التصويت كما أنها موجهة لفئات محددة على مواقع التواصل الاجتماعي”.
و اعترف القروي الذي ظهر باستمرار على شاشة قناته التلفزيونية كناشط خيري وموزع للتبرعات في المناطق النائية البعيدة عن العاصمة، عبر جمعية خيرية تحمل اسم ابنه المتوفي خليل، بأن تلك الأعمال اكسبته تعاطفا من فئات اجتماعية وعمرية محددة ولا سيما من العنصر النسائي.
و شدد القروي على أهمية تحصيل الأغلبية البرلمانية معتبرا أن وضع اليوم مختلف عن إنتخابات 2014 فهناك مليون و نصف ناخب جديد تم إضافتهم إلى سجل الناخبين وهو ما يجعل من إمكانية فوزه بأغلبية صريحة أمرا واردا.
و أستدرك قائلا
لكن في حال لم نحصل على الأغلبية ،فنحن ليس لدينا ايديولوجيا وليس لدينا موقف من النهضة، المعركة انتهت مع دستور 2014 معركتنا الأولى اقتصادية، سنتعامل مع كل الاحزاب لكن بشرط الموافقة على برنامجنا الانتخابي”.
و عن التسريبات الصوتية مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص علاقته الشائكة مع منظمات مكافحة للفساد ونزاعه القضائي حول اتهامات بالتهرب الضريبي.
قال نبيل القروي تسريبات قديمة ويتم الدفع بها بشكل ممنهج وهي أساليب كلاسيكية تحصل في الحملات الانتخابية ولن يكون لها تأثير على نوايا التصويت كما أنها موجهة لفئات محددة على مواقع التواصل الاجتماعي”.
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Par:ahmed01 (France )
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