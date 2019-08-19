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الكاف: الدولة تسترجع 30 هك من أراضيها المستولى عليها بصفة رضائية

Lundi 19 Août 2019

Lundi 19 Août 2019
باب نات - في إطار حملة استرجاع عقارات الدولة المستولى عليها بدون وجه حق، استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية اليوم الاثنين 19 أوت 2019 بصفة رضائية عقارين دوليين فلاحيين يمسحان جمليا قرابة 30 هك كائنين بعمادة عين الكرمة معتمدية ساقية سيدي يوسف من ولاية الكاف.

وقد سلمت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة بالكاف العقارين المذكورين إلى خلية التصرف في الأراضي الدولية المسترجعة بولاية الكاف للتعهد بهما إلى حين إعادة توظيفهما وإدخالهما في الدورة الاقتصادية في أقرب الآجال حتى يضطلعا بوظيفتهما التنموية.


جدير بالذكر أن مساحة العقارات الدولية المسترجعة قد بلغت منذ انطلاق الحملة الوطنية للاسترجاع بولاية الكاف ما يناهز 471 هك.

  
  
     
  
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