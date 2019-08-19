جوهر بن مبارك: :المتفرّج اللي يركّز مع لطفي لعماري و مايا و بلقاضي أكيد باش يولّي ''بوهالي''

Lundi 19 Août 2019
باب نات - نشر أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك الاثنين 19 أوت تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك هاجم فيها ما وصفها بالدمغجة الاعلامية.
وكتب جوهر بن مبارك ما يلي:
"المخلوق اللّي يضرب كلّ يوم ساعة مبهّم في مريم بالقاضي و مية الكسوري و لطفي العماري و شكيب في حوار الفهري و ساعة أخرى يتلذذ في برهان بسيس و سمير الوافي في التاسعة و ساعة متنوشة مع المطيراوي و الواعر على نسمة (يتخللها مسلسل مدبلج من انتاج يرحم خليل) و يختمها بسويعة فايسبوك مع مقتطفات مختارة من الثنائي خليل الرقيق و وفاء الشاذلي و ما نتساوش ضريبات ميدي شو على الطاير وسط النهار. بطبيعتو بالوقت حالتو تتعكّر ويولي بوهالي. ملاحظة: ها المنشور ماعندوش علاقة بالسياسة بل فقط يلفت انتباه سنية بالشيخ شهرت "بالنيابة" لمشكلة تتعلّق بالصحّة العامة.
وكتب جوهر بن مبارك ما يلي:
"المخلوق اللّي يضرب كلّ يوم ساعة مبهّم في مريم بالقاضي و مية الكسوري و لطفي العماري و شكيب في حوار الفهري و ساعة أخرى يتلذذ في برهان بسيس و سمير الوافي في التاسعة و ساعة متنوشة مع المطيراوي و الواعر على نسمة (يتخللها مسلسل مدبلج من انتاج يرحم خليل) و يختمها بسويعة فايسبوك مع مقتطفات مختارة من الثنائي خليل الرقيق و وفاء الشاذلي و ما نتساوش ضريبات ميدي شو على الطاير وسط النهار. بطبيعتو بالوقت حالتو تتعكّر ويولي بوهالي. ملاحظة: ها المنشور ماعندوش علاقة بالسياسة بل فقط يلفت انتباه سنية بالشيخ شهرت "بالنيابة" لمشكلة تتعلّق بالصحّة العامة.
1 de 1 commentaires pour l'article 187605
En continu
- Hier 20:30 الطبوبي يتفوق على الغنوشي..
- Hier 20:27 نكتب كل يوم لأننا قمعنا كل يوم
- Hier 20:24 إنتخابات بطعم الهيئة...
- Hier 19:22 مورو ليس إمّعة…والنهضة ليست KGB
- Hier 15:10 الى عبير : كيف ستعيدين النهضاويين للسجون !
- Hier 12:22 شعب تونس ، بين أبناء الثورة و الصبايحية..
- Hier 10:46 سليم الرياحي... هذه نصيحتي لنبيل القروي
- Hier 23:45 أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثاني
- Hier 22:14 التصويت الواقعي ضد الإنقلاب على الديمقراطية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:41
|19:08
|16:07
|12:30
|05:39
|04:05
|
33°
|38°
|% 49
|:الرطــوبة
|تونــس
|24°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|38°-24
|36°-25
|35°-24
|32°-24
|32°-24
Follow @babnet_Tunisie
( 89 281) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 87 113) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 77 018) كلات بعضها ..
( 66 835) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 66 516) فيديو اليوم: حافظ يصرخ في وجه القر
( 55 740) بعد عودة الباجي الى المستشفى..ثلاث
( 55 142) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
( 54 876) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 53 820) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 50 126) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 48 930) بقرار تاريخي ، المناصب الرسمية في
( 47 081) رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع في
( 46 510) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 46 463) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 45 314) الطبوبي يعترف بالهزيمة..
( 44 590) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 44 382) كريم الغربي غاضب بسبب ملابس البحر
( 43 781) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 42 322) بلاغ يطالب بمنع دخول رياض محرز مصر
( 42 306) وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد ال
Par:BABANETTOO (France )
Sur: الكاف: القائمتان المستقلتان ''الامل'' و''ننتصر للسرس'' تفوزان باغلبية مقاعد المجلس البلدي بالسرس