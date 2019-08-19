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جوهر بن مبارك: :المتفرّج اللي يركّز مع لطفي لعماري و مايا و بلقاضي أكيد باش يولّي ''بوهالي''

Lundi 19 Août 2019

Lundi 19 Août 2019
باب نات - نشر أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك الاثنين 19 أوت تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك هاجم فيها ما وصفها بالدمغجة الاعلامية.

وكتب جوهر بن مبارك ما يلي:
"المخلوق اللّي يضرب كلّ يوم ساعة مبهّم في مريم بالقاضي و مية الكسوري و لطفي العماري و شكيب في حوار الفهري و ساعة أخرى يتلذذ في برهان بسيس و سمير الوافي في التاسعة و ساعة متنوشة مع المطيراوي و الواعر على نسمة (يتخللها مسلسل مدبلج من انتاج يرحم خليل) و يختمها بسويعة فايسبوك مع مقتطفات مختارة من الثنائي خليل الرقيق و وفاء الشاذلي و ما نتساوش ضريبات ميدي شو على الطاير وسط النهار. بطبيعتو بالوقت حالتو تتعكّر ويولي بوهالي. ملاحظة: ها المنشور ماعندوش علاقة بالسياسة بل فقط يلفت انتباه سنية بالشيخ شهرت "بالنيابة" لمشكلة تتعلّق بالصحّة العامة.



  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 187605

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Lundi 19 Août 2019 à 12h 26m |           
الخونة المرتزقة الطماعة ثرثارة المنابر والبلاتوات ينتقدون بكل حقد و كراهية ولا ياتون بالحلول......

👿💰🗣أعلام ثرثار مرتزق👿💰🗣

👿💰🗣 مصائب تونس اليوم بالحوار التونسي 👿💰🗣

بقيادة مريم بلقاضي 👎🏿

👿💰🗣أعلام ثرثار مرتزق👿💰🗣



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