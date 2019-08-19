جوهر بن مبارك: :المتفرّج اللي يركّز مع لطفي لعماري و مايا و بلقاضي أكيد باش يولّي ''بوهالي''

Lundi 19 Août 2019



باب نات

- نشر أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك الاثنين 19 أوت تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك هاجم فيها ما وصفها بالدمغجة الاعلامية."المخلوق اللّي يضرب كلّ يوم ساعة مبهّم في مريم بالقاضي و مية الكسوري و لطفي العماري و شكيب في حوار الفهري و ساعة أخرى يتلذذ في برهان بسيس و سمير الوافي في التاسعة و ساعة متنوشة مع المطيراوي و الواعر على نسمة (يتخللها مسلسل مدبلج من انتاج يرحم خليل) و يختمها بسويعة فايسبوك مع مقتطفات مختارة من الثنائي خليل الرقيق و وفاء الشاذلي و ما نتساوش ضريبات ميدي شو على الطاير وسط النهار. بطبيعتو بالوقت حالتو تتعكّر ويولي بوهالي. ملاحظة: ها المنشور ماعندوش علاقة بالسياسة بل فقط يلفت انتباه سنية بالشيخ شهرت "بالنيابة" لمشكلة تتعلّق بالصحّة العامة.