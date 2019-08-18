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فضيحة جديدة بالتونيسار : عون يبيع تذاكر المسافرين لآخرين ويوفّر للمتضرّرين اقامة في النزل على حساب الشركة

Dimanche 18 Août 2019

Dimanche 18 Août 2019
باب نات - نشر السبت 17 أوت، منتسب لحركة أمل بقيادة ياسين العياري، تدوينة حول ما وصفها قضية فساد وتلاعب بسمعة مرفق عمومي وذلك في علاقة بالخطوط التونسية.
وأفاد المنتسب لحركة أمل أنه حُرم السبت 17 أوت هو وزوجته وابنيْه من العودة إلى بروكسال رغم أنه قام باقتناء تذاكر السفر منذ شهر جانفي 2019.
وأوضح أن عونا بالتونيسار يدعى "قيس" تسلّم قبل انطلاق الرحلة جوازات سفرهم وتذاكرهم الأربعة وقام ببيعها لأشخاص آخرين قبل أن يضعهم في قائمة الانتظار ويعلمهم أنه لا يوجد أماكن شاغرة بالطائرة وأنه يتوجّب عليهم السفر في رحلة الأحد 18 أوت بعد أن تتكفل التونيسار بتنقلهم واقامتهم بأحد النزل في انتظار الرحلة.
وعلّق الناشط متحسّرا "شكون بش يخلص الاقامة لأربعة أشخاص؟ التونيسار، شكون باش يخلص التاكسي ذهابا و إيابا؟ التونيسار، شكون باش يخلص الفطور و العشاء لأربعة أشخاص؟ التونيسار وهذا الكل باش "قيس" يقبض في جيبو 100 و إلّا 200 دينار.


  
  
     
  
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