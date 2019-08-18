فضيحة جديدة بالتونيسار : عون يبيع تذاكر المسافرين لآخرين ويوفّر للمتضرّرين اقامة في النزل على حساب الشركة

Dimanche 18 Août 2019
باب نات - نشر السبت 17 أوت، منتسب لحركة أمل بقيادة ياسين العياري، تدوينة حول ما وصفها قضية فساد وتلاعب بسمعة مرفق عمومي وذلك في علاقة بالخطوط التونسية.
وأفاد المنتسب لحركة أمل أنه حُرم السبت 17 أوت هو وزوجته وابنيْه من العودة إلى بروكسال رغم أنه قام باقتناء تذاكر السفر منذ شهر جانفي 2019.
وأوضح أن عونا بالتونيسار يدعى "قيس" تسلّم قبل انطلاق الرحلة جوازات سفرهم وتذاكرهم الأربعة وقام ببيعها لأشخاص آخرين قبل أن يضعهم في قائمة الانتظار ويعلمهم أنه لا يوجد أماكن شاغرة بالطائرة وأنه يتوجّب عليهم السفر في رحلة الأحد 18 أوت بعد أن تتكفل التونيسار بتنقلهم واقامتهم بأحد النزل في انتظار الرحلة.
وعلّق الناشط متحسّرا "شكون بش يخلص الاقامة لأربعة أشخاص؟ التونيسار، شكون باش يخلص التاكسي ذهابا و إيابا؟ التونيسار، شكون باش يخلص الفطور و العشاء لأربعة أشخاص؟ التونيسار وهذا الكل باش "قيس" يقبض في جيبو 100 و إلّا 200 دينار.
وأفاد المنتسب لحركة أمل أنه حُرم السبت 17 أوت هو وزوجته وابنيْه من العودة إلى بروكسال رغم أنه قام باقتناء تذاكر السفر منذ شهر جانفي 2019.
وأوضح أن عونا بالتونيسار يدعى "قيس" تسلّم قبل انطلاق الرحلة جوازات سفرهم وتذاكرهم الأربعة وقام ببيعها لأشخاص آخرين قبل أن يضعهم في قائمة الانتظار ويعلمهم أنه لا يوجد أماكن شاغرة بالطائرة وأنه يتوجّب عليهم السفر في رحلة الأحد 18 أوت بعد أن تتكفل التونيسار بتنقلهم واقامتهم بأحد النزل في انتظار الرحلة.
وعلّق الناشط متحسّرا "شكون بش يخلص الاقامة لأربعة أشخاص؟ التونيسار، شكون باش يخلص التاكسي ذهابا و إيابا؟ التونيسار، شكون باش يخلص الفطور و العشاء لأربعة أشخاص؟ التونيسار وهذا الكل باش "قيس" يقبض في جيبو 100 و إلّا 200 دينار.
En continu
- Hier 23:45 أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثاني
- Hier 22:14 التصويت الواقعي ضد الإنقلاب على الديمقراطية
- Hier 21:30 النادي الصفاقسي بطلا لكأس تونس للمرة الخامسة
- Hier 12:04 خميس الجهيناوي.. الغياب القاتل!!
- Hier 10:21 سلمى اللّومي تعشق حماتها لأنّها أنجبت حياتها
- Hier 07:33 الطب يحسم سبب ''وفاة'' جيفري إبستين
- Hier 06:50 فضيحة الــ101 سؤال !!!
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:43
|19:09
|16:08
|12:30
|05:39
|04:04
|
33°
|33°
|% 46
|:الرطــوبة
|تونــس
|24°
|
5.7 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|33°-24
|37°-24
|37°-25
|36°-25
|35°-24
Follow @babnet_Tunisie
( 89 209) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 87 066) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 76 995) كلات بعضها ..
( 66 805) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 66 475) فيديو اليوم: حافظ يصرخ في وجه القر
( 55 704) بعد عودة الباجي الى المستشفى..ثلاث
( 55 113) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
( 54 685) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 53 808) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 50 103) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 48 903) بقرار تاريخي ، المناصب الرسمية في
( 47 068) رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع في
( 46 445) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 44 620) الطبوبي يعترف بالهزيمة..
( 44 420) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 44 331) كريم الغربي غاضب بسبب ملابس البحر
( 43 768) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 42 298) بلاغ يطالب بمنع دخول رياض محرز مصر
( 42 287) وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد ال
( 42 176) الصحبي بن فرج ينشر تسريب صوتي جديد
Par:keyser3050 (France )
Sur: تدوينة أنيس الجربوعي نائب رئيس الisie حول ''الذباب الأزرق'' تثير الجدل