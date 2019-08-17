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الكحلاوي للزبيدي : لا عندك قدرة عالكلام ولا عالتفكير، برّة شد داركم ويزّي بلا تهريج قالو رجل دولة

Samedi 17 Août 2019

Samedi 17 Août 2019
باب نات - هاجم الجمعة 16 أوت، القيادي السابق بحزب الحراك طارق الكحلاوي، المرشّح للانتخابات الرئاسية عبد الكريم الزبيدي على خلفية التعهّدات الخمسة التي وعد بتنفيذها في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية والتي من بينها فتح سفارة تونس بدمشق.




وقال الكحلاوي في تدوينة نشرها على الفايسبوك مستغربا " معنتها نولي مرشح لانو سي الباجي خلى وصية بش نترشح، ومبعد اهم وعد انتخابي نعطيه في اهم صلاحيات الرئيس اي السياسة الخارجية هو وعد انتخابي متاع سي الباجي كان رفض بش ينفذو".

وتابع مستنكرا " معناها سي الباجي يخلوض؟! في الوصية والا في السفارة؟ لا ديبلوماسية اقتصادية لا تساهم بش تحل اسواق جديدة؟! تحب تولي رئيس بش تحل سفارة؟".

وختم الكحلاوي تدوينته بالتوجّه للزبيدي بالقول " سي عبد الكريم لا قدرة على الكلام لا قدرة على التفكير؟! برة شد داركم ويزي بلا تهريج قالو رجل دولة".

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 187536

Weldtounes  (Tunisia)  |Samedi 17 Août 2019 à 13h 41m |           
à celui qui critique la période de la Troika il ne faut pas oublier les 45000 grèves et un grève général qui fait bloquer n'importe quel gouvernement.



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