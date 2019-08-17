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جلال بريك: سامي الفهري ونبيل القروي مصيرهم واحد إذا سقط نبيل سيسقط بعده سامي لذلك هم يهاجمون يوسف الشاهد وتكتلوا ضده

Samedi 17 Août 2019

Samedi 17 Août 2019
باب نات - قال الناشط على شبكة الأنترنت جلال بريك في شريط فيديو تداوله رواد الفايسبوك بكثرة أن قناة الحوار التونسي انضمت الى قناة نسمة في دعم نبيل القروي .

وأضاف جلال بريك أن كلاهما أي سامي الفهري ونبيل القروي تتعلق بذمتهم قضايا تحيّل وفساد وبالتالي سقوط أي منهم سيؤدي بالضرورة الى سقوط الأخر، مشيرا الى أن حرب يوسف الشاهد على الفساد جعلتهم يتكتلون ضده.


وتابع جلال بريك " مصير سامي الفهري و نبيل القروي واحد ويوسف الشاهد يمثل خطر على مشاريعهم المافيوزية".


  
  
     
  
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