جلال بريك: سامي الفهري ونبيل القروي مصيرهم واحد إذا سقط نبيل سيسقط بعده سامي لذلك هم يهاجمون يوسف الشاهد وتكتلوا ضده

Samedi 17 Août 2019
باب نات - قال الناشط على شبكة الأنترنت جلال بريك في شريط فيديو تداوله رواد الفايسبوك بكثرة أن قناة الحوار التونسي انضمت الى قناة نسمة في دعم نبيل القروي .
وأضاف جلال بريك أن كلاهما أي سامي الفهري ونبيل القروي تتعلق بذمتهم قضايا تحيّل وفساد وبالتالي سقوط أي منهم سيؤدي بالضرورة الى سقوط الأخر، مشيرا الى أن حرب يوسف الشاهد على الفساد جعلتهم يتكتلون ضده.
وتابع جلال بريك " مصير سامي الفهري و نبيل القروي واحد ويوسف الشاهد يمثل خطر على مشاريعهم المافيوزية".
وأضاف جلال بريك أن كلاهما أي سامي الفهري ونبيل القروي تتعلق بذمتهم قضايا تحيّل وفساد وبالتالي سقوط أي منهم سيؤدي بالضرورة الى سقوط الأخر، مشيرا الى أن حرب يوسف الشاهد على الفساد جعلتهم يتكتلون ضده.
وتابع جلال بريك " مصير سامي الفهري و نبيل القروي واحد ويوسف الشاهد يمثل خطر على مشاريعهم المافيوزية".
En continu
- Hier 20:17 هؤلاء الأمراء يريدون التحكم في تونس!!!!!
- Hier 18:36 ''توننداكس'' يتراجع بـ3ر0% في اقفال الاسبوع
- Hier 17:12 ميناء رادس وصول اول عربات القطار RFR
- Hier 15:23 الأسئلة الممنوعة للمترشحين للرئاسة
- Hier 10:32 حكومة تصريف أوهام...
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:45
|19:11
|16:08
|12:30
|05:38
|04:03
|
25°
|27°
|% 65
|:الرطــوبة
|تونــس
|22°
|
3.6 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|27°-22
|34°-22
|37°-25
|36°-24
|36°-24
Follow @babnet_Tunisie
( 89 123) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 86 986) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 76 971) كلات بعضها ..
( 66 766) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 66 406) فيديو اليوم: حافظ يصرخ في وجه القر
( 55 671) بعد عودة الباجي الى المستشفى..ثلاث
( 55 065) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
( 54 579) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 53 780) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 50 077) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 48 881) بقرار تاريخي ، المناصب الرسمية في
( 47 040) رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع في
( 46 395) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 44 238) كريم الغربي غاضب بسبب ملابس البحر
( 44 057) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 43 726) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 43 325) الطبوبي يعترف بالهزيمة..
( 42 267) بلاغ يطالب بمنع دخول رياض محرز مصر
( 42 259) وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد ال
( 41 566) الصحبي بن فرج ينشر تسريب صوتي جديد
Par:nasih (Tunisia )
Sur: الساحة الثقافية التونسية تفقد المنتج السينمائي نجيب عياد