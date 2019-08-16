ميناء رادس ''وصول اول عربات القطار ''RFR

Vendredi 16 Août 2019
باب نات - وصل الى ميناء رادس اليوم الجمعة اول عربات القطار "rfr" التي ستستخدم في تدعيم أسطول النقل بتونس الكبرى .
والدفعة الاولى من القطارات الكهربائية لمشروع الشبكة الحديدية السريعة تتمثل في
2 قطارات من جملة 28 وحدة ذاتية الدفع تعمل بالكهرباء 2X25Kv - 50 Hz وقع تصنيعهم من قبل شركة Hyundai Rotem من كوريا الجنوية
وكان لطفي شوبة الرئيس المدير العام ل RFR ترأس الأسبوع الماضي اجتماع تنسيقي حول الإجراءات الإدارية و التفاصيل الفنية لاستقبال العربات الأولى لقطارات ال RFR.
اجتماع حضره كل من حسين الجلولي المدير العام لميناء رادس و د لطفي بن فرج الرئيس المدير العام بالنيابة للشركة التونسية للشحن و الترصيف و المدراء المكلفين بملف اقتناء القطارات و ممثلي شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة.
والدفعة الاولى من القطارات الكهربائية لمشروع الشبكة الحديدية السريعة تتمثل في
2 قطارات من جملة 28 وحدة ذاتية الدفع تعمل بالكهرباء 2X25Kv - 50 Hz وقع تصنيعهم من قبل شركة Hyundai Rotem من كوريا الجنوية
وكان لطفي شوبة الرئيس المدير العام ل RFR ترأس الأسبوع الماضي اجتماع تنسيقي حول الإجراءات الإدارية و التفاصيل الفنية لاستقبال العربات الأولى لقطارات ال RFR.
اجتماع حضره كل من حسين الجلولي المدير العام لميناء رادس و د لطفي بن فرج الرئيس المدير العام بالنيابة للشركة التونسية للشحن و الترصيف و المدراء المكلفين بملف اقتناء القطارات و ممثلي شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة.
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Par:kerker (France )
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