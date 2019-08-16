ميناء رادس ''وصول اول عربات القطار ''RFR

Vendredi 16 Août 2019



باب نات

- وصل الى ميناء رادس اليوم الجمعة اول عربات القطار "rfr" التي ستستخدم في تدعيم أسطول النقل بتونس الكبرى .والدفعة الاولى من القطارات الكهربائية لمشروع الشبكة الحديدية السريعة تتمثل في2 قطارات من جملة 28 وحدة ذاتية الدفع تعمل بالكهرباء 2X25Kv - 50 Hz وقع تصنيعهم من قبل شركة Hyundai Rotem من كوريا الجنويةوكان لطفي شوبة الرئيس المدير العام ل RFR ترأس الأسبوع الماضي اجتماع تنسيقي حول الإجراءات الإدارية و التفاصيل الفنية لاستقبال العربات الأولى لقطارات ال RFR.اجتماع حضره كل من حسين الجلولي المدير العام لميناء رادس و د لطفي بن فرج الرئيس المدير العام بالنيابة للشركة التونسية للشحن و الترصيف و المدراء المكلفين بملف اقتناء القطارات و ممثلي شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة.