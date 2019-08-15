في نزل بقمرت.. محاصرة مصنف خطير محل 8 مناشير تفتيش ...

Jeudi 15 Août 2019



باب نات

- اوقف اول أمس اعوان مركز الامن الوطني بالكرم الغربي واعوان فرقة شرطة النجدة بإقليم الأمن الوطني بقرطاج مجرم مصنف خطير بعد محاصىته داخل أحد النزل بضاحية قمرت وقد كان المتهم محل 8 مناشير تفتيش لفائدة عدة وحدات أمنية من اجل الاعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه سقوط وقطع عضو من البدن والسرقة وترويج المخدرات حيث ضبطت بحوزته 17 قطعة زطلة ....وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ به وايداعه السجن...