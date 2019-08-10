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في تسريب تسجيل جديد لنبيل القروي... تخطيط لزرع أجهزة تتبع في سيارات نشطاء و هرسلتهم

Samedi 10 Août 2019

Samedi 10 Août 2019
باب نات - تم مساء يوم السبت 10 أوت تنزيل تسجيل للمترشح للرئاسة و رئيس حزب قلب تونس و مؤسس جمعية خليل نبيل القروي .

وورد في التسجيل تخطيط تتبع الناشط في المجتمع المدني مهيب القروي بتركيب ألة GPS في سيارته مع تهديد واضح لعائلته و لزوجته.


وكتب مهيب تدوينة يستنكر فيها ما جاء على لسان نبيل القروي متسائلا عن مصير التحقيق الذي فتحته النيابة العمومية في أفريل 2017 و مضى على ذلك سنتان مضيفا “والسيد مازال يهدد و يتوعد أمام مرأى و مسمع من الجميع في إفلات تام من العقاب. اشنوا انجم نعمل” ، .

رابط الفيديو

من ناحية أخرى علّق جوهر بن مبارك على الفيديو المسرّب بالتدوينة التالية :
"لو كان جات بلاد تحترم القانون المجرم هذا راهو في الحبس الفيديو هذي فيها اعتراف بصوت الخامج بذات نفسو على الأقل بالتخطيط و الشروع في خمس جرائم دنيئة. هذا بخلاف التهرّب و تبييض الأموال ألح إلخ إلخ."



  
  
     
  
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