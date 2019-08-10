في تسريب تسجيل جديد لنبيل القروي... تخطيط لزرع أجهزة تتبع في سيارات نشطاء و هرسلتهم

Samedi 10 Août 2019
باب نات - تم مساء يوم السبت 10 أوت تنزيل تسجيل للمترشح للرئاسة و رئيس حزب قلب تونس و مؤسس جمعية خليل نبيل القروي .
وورد في التسجيل تخطيط تتبع الناشط في المجتمع المدني مهيب القروي بتركيب ألة GPS في سيارته مع تهديد واضح لعائلته و لزوجته.
وكتب مهيب تدوينة يستنكر فيها ما جاء على لسان نبيل القروي متسائلا عن مصير التحقيق الذي فتحته النيابة العمومية في أفريل 2017 و مضى على ذلك سنتان مضيفا “والسيد مازال يهدد و يتوعد أمام مرأى و مسمع من الجميع في إفلات تام من العقاب. اشنوا انجم نعمل” ، .
رابط الفيديو
من ناحية أخرى علّق جوهر بن مبارك على الفيديو المسرّب بالتدوينة التالية :
"لو كان جات بلاد تحترم القانون المجرم هذا راهو في الحبس الفيديو هذي فيها اعتراف بصوت الخامج بذات نفسو على الأقل بالتخطيط و الشروع في خمس جرائم دنيئة. هذا بخلاف التهرّب و تبييض الأموال ألح إلخ إلخ."
وورد في التسجيل تخطيط تتبع الناشط في المجتمع المدني مهيب القروي بتركيب ألة GPS في سيارته مع تهديد واضح لعائلته و لزوجته.
وكتب مهيب تدوينة يستنكر فيها ما جاء على لسان نبيل القروي متسائلا عن مصير التحقيق الذي فتحته النيابة العمومية في أفريل 2017 و مضى على ذلك سنتان مضيفا “والسيد مازال يهدد و يتوعد أمام مرأى و مسمع من الجميع في إفلات تام من العقاب. اشنوا انجم نعمل” ، .
رابط الفيديو
من ناحية أخرى علّق جوهر بن مبارك على الفيديو المسرّب بالتدوينة التالية :
"لو كان جات بلاد تحترم القانون المجرم هذا راهو في الحبس الفيديو هذي فيها اعتراف بصوت الخامج بذات نفسو على الأقل بالتخطيط و الشروع في خمس جرائم دنيئة. هذا بخلاف التهرّب و تبييض الأموال ألح إلخ إلخ."
En continu
- Hier 21:23 عيد الأضحى تزكية ، امتثال و تسليمٌ للّه
- Hier 21:03 اصابة شخص في إطلاق نار داخل مسجد بالنرويج
- Hier 20:52 قدم - نتائج المباريات الودية اليوم
- Hier 20:36 توضيح من علي العريض
- Hier 18:56 قرار الترشّح خارج حسابات التكتيك الغنوشي..
- Hier 21:23 إلى سي علي : لكم مَلفّاتكم و لنا ملفّاتنا..
- Hier 21:01 عندما يورط علي العريض نفسه و حركته ...
- Hier 20:56 محسن مرزوق يقدّم ترشحه للانتخابات الرئاسية
- Hier 20:26 سيف الدين مخلوف يودع ملفّ ترشحه للرئاسية
- Hier 20:24 قيس سعيّد يودع ملفّ ترشحه للرئاسية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:54
|19:18
|16:11
|12:32
|05:33
|03:55
|
25°
|25°
|% 73
|:الرطــوبة
|تونــس
|24°
|
1 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|25°-24
|38°-24
|38°-24
|35°-26
|32°-24
Follow @babnet_Tunisie
( 88 558) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 86 592) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 76 769) كلات بعضها ..
( 66 496) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 66 038) فيديو اليوم: حافظ يصرخ في وجه القر
( 55 468) بعد عودة الباجي الى المستشفى..ثلاث
( 54 932) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
( 53 525) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 53 424) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 49 953) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 48 783) بقرار تاريخي ، المناصب الرسمية في
( 47 876) راشد الغنوشي يترأس قائمة النهضة بت
( 46 921) رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع في
( 46 034) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 45 437) باردو تكذّب الزرقوني و آلة الدعاية
( 43 896) كريم الغربي غاضب بسبب ملابس البحر
( 43 534) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 42 158) بلاغ يطالب بمنع دخول رياض محرز مصر
( 42 153) وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد ال
( 41 098) حافظ السبسي يتحدث عن توقيع القانون
Par:mandhouj (France )
Sur: عيد الأضحى تزكية ، امتثال و تسليمٌ للّه