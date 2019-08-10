اندلاع حريق بقطار تونس غار الدماء: ''الوطنية للسكك الحديدية التونسية'' توضّح

Samedi 10 Août 2019



باب نات

- أصدرت الشركة الوطنية للسكك الحديدية بلاغا بخصوص اندلاع حريق بقطار تونس غار الدماء.وأوضحت أنه عشية يوم السبت 10 أوت 2019 جدّ حريق بالقاطرة الجارّة لعربات القطار الذي انطلق من تونس باتجاه غار الدماء من ولاية جندوبة على مستوى منطقة الملاسين بتونس العاصمة.وأضافت انه تمّ اخماد الحريق من قبل الحماية المدنية و لم يتم تسجيل أضرار في صفوف المسافرين الذين وقع نقلهم إلى وجهاتهم بواسطة قطار آخر.وأعربت الشركة عن أسفها لوقوع هذا الحادث كما قدّمت اعتذارها للمسافرين عن التعطيل الذي لحقهم، دون توضيح أسباب اندلاع الحريق.