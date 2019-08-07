قبلي: اسقاط قائمتين حزبيتين من بين 36 قائمة تقدمت بترشحها للانتخابات التشريعية

Mercredi 07 Août 2019
اسقطت الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بقبلي قائمتين حزبيتين من مجموع 36 قائمة تقدمت بترشحها للانتخابات التشريعية بالجهة، وفق ما اكده المنسق الجهوي للهيئة، عبد الجبار جديد، لمراسل (وات) بالجهة.
وأوضح المصدر ذاته أن القائمتين اللتين تم اسقاطهما تعودان لحزب حركة شباب تونس الوطني وحزب الجبهة الشعبية، وبامكانهما اللجوء الى الطعن امام المحكمة الابتدائية بالجهة.
يشار الى ان من بين القائمات المقبولة اوليا 12 قائمة حزبية تمثل حزب افاق تونس وحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري وحزب التيار الديمقراطي والحزب الاشتراكي والحزب الحر الدستوري وحزب المؤتمر من اجل الجمهورية وحزب تحيا تونس وحزب تيار المحبة وحزب الامل وحزب البديل التونسي وحزب حركة نداء تونس وحزب حركة الشعب وحزب قلب تونس وحزب حركة النهضة وحزب هلموا تونس وحزب مشروع تونس.
كما تقدمت 4 قائمات ائتلافية تمثل ائتلاف الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي وائتلاف الجبهة الشعبية وائتلاف الكرامة وائتلاف تونس اخرى، الى جانب 14 قائمة مستقلة تحمل اسماء قائمة التحدي وقائمة الثبات من اجل نفزاوة وقائمة العدالة وقائمة العزة وقائمة امل وعمل وقائمة درب الاحرار وقائمة صوت شباب نفزاوة وقائمة عيش تونسي وقائمة كلنا للوطن وقائمة معا نبني نفزاوة وقائمة من اجل قبلي الغد وقائمة مواطنون ونشارك وقائمة نسور قبلي وقائمة نفزاوة تجمعنا .
حمد
وأوضح المصدر ذاته أن القائمتين اللتين تم اسقاطهما تعودان لحزب حركة شباب تونس الوطني وحزب الجبهة الشعبية، وبامكانهما اللجوء الى الطعن امام المحكمة الابتدائية بالجهة.
يشار الى ان من بين القائمات المقبولة اوليا 12 قائمة حزبية تمثل حزب افاق تونس وحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري وحزب التيار الديمقراطي والحزب الاشتراكي والحزب الحر الدستوري وحزب المؤتمر من اجل الجمهورية وحزب تحيا تونس وحزب تيار المحبة وحزب الامل وحزب البديل التونسي وحزب حركة نداء تونس وحزب حركة الشعب وحزب قلب تونس وحزب حركة النهضة وحزب هلموا تونس وحزب مشروع تونس.
كما تقدمت 4 قائمات ائتلافية تمثل ائتلاف الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي وائتلاف الجبهة الشعبية وائتلاف الكرامة وائتلاف تونس اخرى، الى جانب 14 قائمة مستقلة تحمل اسماء قائمة التحدي وقائمة الثبات من اجل نفزاوة وقائمة العدالة وقائمة العزة وقائمة امل وعمل وقائمة درب الاحرار وقائمة صوت شباب نفزاوة وقائمة عيش تونسي وقائمة كلنا للوطن وقائمة معا نبني نفزاوة وقائمة من اجل قبلي الغد وقائمة مواطنون ونشارك وقائمة نسور قبلي وقائمة نفزاوة تجمعنا .
حمد
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