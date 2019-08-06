Mardi 06 Août 2019



باب نات

- قال النائب منذر بلحاج علي الثلاثاء 6 أوت أنه مترشح للانتخابات التشريعية ضمن ائتلاف يقوده رجل الأعمال سليم الرياحي المتواجد خارج البلاد والمطلوب للعدالة التونسية بتهم تبييض أموال.وقال منذر بلحاج علي خلال استضافته في برنامج ميدي شو على اذاعة موزاييك " سليم الرياحي متهم ولم يدنه القضاء التونسي"، مضيفا " القضايا المرفوعة ضد سليم الرياحي جاءت بعد خلاف مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد والفاهم يفهم".وتابع منذر بلحاج علي " كيما ترشح نبيل القروي وحوله شبهات فساد من حق سليم الرياحي الترشح أيضا".