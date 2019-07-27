حافظ السبسي يتحدث عن توقيع القانون الانتخابي في وفاة الرئيس

Samedi 27 Juillet 2019



باب نات

- اثار نجل رئيس الجمهورية الراحل حافظ قائد السبسي جدلا بعد ان صرح بان الرئيس رفض التوقيع على القانون الانتخابي خدمة للشعب.وقال حافظ اثناء توديع الرئيس في مقبرة الجلاز " ليس من السهل ان يصر الرئيس على عدم توقيع القانون الانتخابي رغم مضره وتعبه متابعا " الرئيس بعدم توقيع على القانون خدم الوطن والشعب ورفض الاقصاء.