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استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رحيله، مورو يترجّل خلف جنازته من قرطاج إلى الجلاز

Samedi 27 Juillet 2019

Samedi 27 Juillet 2019
باب نات - أظهرت السبت 27 جويلية، صور النقل التلفزي لجنازة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي أن النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبد الفتاح مورو كان يسير مشيا على الأقدام خلف الجنازة التى انطلقت من قصر قرطاج باتجاه مقبرة الجلاز.




وحسب ما نقلته إذاعة موزاييك فإن مورو أصرّ علي المشي خلف جنازة الرئيس السبسي وأكّد أنه فعل ذلك استجابة لرغبة الفقيد في وقت سابق.

  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 186477

MOUSALIM  (Tunisia)  |Samedi 27 Juillet 2019 à 16h 15m |           
مورو يترجّل خلف جنازته من قرطاج إلى الجلاز .طبعا غير صحيح ولكن ممكن لبطل عالمي في العدو الريفي .

Mahdibey  ()  |Samedi 27 Juillet 2019 à 16h 03m |           
ابن أصل يا شيخ عبد الفتّاح. جازاك الله خيرا

Essoltan  (France)  |Samedi 27 Juillet 2019 à 16h 01m |           
C'EST QUOI CES CAPRICES UN PEU SADIQUES SUR LES BORDS ...



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