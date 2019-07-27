Samedi 27 Juillet 2019
باب نات - أظهرت السبت 27 جويلية، صور النقل التلفزي لجنازة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي أن النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبد الفتاح مورو كان يسير مشيا على الأقدام خلف الجنازة التى انطلقت من قصر قرطاج باتجاه مقبرة الجلاز.
وحسب ما نقلته إذاعة موزاييك فإن مورو أصرّ علي المشي خلف جنازة الرئيس السبسي وأكّد أنه فعل ذلك استجابة لرغبة الفقيد في وقت سابق.
وحسب ما نقلته إذاعة موزاييك فإن مورو أصرّ علي المشي خلف جنازة الرئيس السبسي وأكّد أنه فعل ذلك استجابة لرغبة الفقيد في وقت سابق.
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
Sur: استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رحيله، مورو يترجّل خلف جنازته من قرطاج إلى الجلاز