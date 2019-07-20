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غازي الشواشي: استقالة رئيس الدولة واجبة بعد تعمّده خرق الدستور

Samedi 20 Juillet 2019

Samedi 20 Juillet 2019
اعتبر اليوم السبت 20 جويلية 2019 الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، أن رئيس الجمهورية تعمّد خرق دستور البلاد، وذلك في علاقة بمسألة ختم التعديلات والتنقيحات التي صادق عليها البرلمان في القانون الإنتخابي.

وقال غازي الشواشي في تدوينة له على صفحته الرسمية على الفايسبوك ، إن استقالة رئيس الجمهورية أصبحت واجبة.


يُذكر أن المستشار السياسي لرئيس الدولة نور الدين بن تيشة، كان أعلن صبيحة اليوم أن رئيس الدولة لن يختم التنقيحات التي تم إدخالها على القانون الإنتخابي لمخالفتها لمبادئه.
وشدّد بن تيشة في نفس التصريح على أن صحة الباجي قايد السبسي جيدة.

  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 186109

MOUSALIM  (Tunisia)  |Samedi 20 Juillet 2019 à 19h 35m |           
على النائب وبقية النواب التأكد أولا من أن الرئيس خرق الدستور أم أرغم تحت التهديد والخطف على خرقه .

Kamelnet  (Tunisia)  |Samedi 20 Juillet 2019 à 19h 33m |           
هاو الصحيح...ما ينفع الفم الابخر كان السواك الحار ...



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