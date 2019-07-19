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بسبب ديكتاتورية الغنوشي... القيادي علي الشرطاني يستقيل من النهضة

Vendredi 19 Juillet 2019

Vendredi 19 Juillet 2019
باب نات - أعلن القيادي الجهوي بحركة النهضة علي الشرطاني، عن استقالته من الحركة نهائيا.

ونشر الشرطاني الخميس 18 جويلية، تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك قال فيها "بعد إعلان قيادة حركة النهضة استغنائها عني، وعدم رغبتها البقاء في صفوفها، أعلن رسميا أنا علي الشرطاني انسحابي نهائيا من التنظيم".


وتابع في تدوينة أخرى "ديمقراطية المكتب التنفيذي لحركة النهضة، تقضي بتصفية أنشط قياداتها التاريخية".
يذكر أن حركة النهضة تعيش أزمة احتجاجات داخلية على خلفية المرشحين للقائمات الانتخابية.


  
  
     
  
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RD congo 3 3 1 0 2 0
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Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
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Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
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Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
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