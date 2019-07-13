تقرير فرنس 2: السياحة التونسية تعود بقوة

Samedi 13 Juillet 2019
باب نات - بثت قناة فرنس 2 تقريرا مشجعا حول السياحة التونسية هاته السنة حيث امتلأت الفنادق بسياح من مختلف الجنسيات وبأسعار مناسبة اضافة الى الخدمات الجيدة.
واشار التقرير ان العمليات الإرهابية الأخيرة لم تؤثر على نسق السياحة التصاعدي رغم الشكوك من قبل البعض.
واظهر التقرير الإجراءات الامنية المشددة من قبل الاجهزة الامنية التونسية حيث نوه التقرير بحجم الحماية الأمنية المخصصة في النزل وعلى الشواطئ.
يذكر أن العائدات السياحية، بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي، ما قيمته 1982 مليون دينار مقابل 1391 مليون دينار في الفترة ذاتها من سنة 2018 أي بتطور بنسبة 5ر42 بالمائة.
وأظهرت وثيقة صادرة عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية، ان عدد الوافدين على تونس الى موفى شهر جوان المنقضي بلغ 3 ملايين و774 ألف زائر غير مقيم مسجلا زيادة بنسبة 7ر16 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الفارط.
وبحسب نفس المصدر فقد تطورت نسبة السياح المغاربة الوافدين على تونس ب3ر18 بالمائة وتسجيل زيادة بنسبة 22 بالمائة في عدد السياح الأوروبيين.
يشار في هذا الإطار الى تطور عدد السياح البريطانيين الذي تضاغف مرتين مقارنة بالعدد المسجل العام الفارط أي بزيادة بنسبة 119 بالمائة مع ارتفاع عدد السياح الفرنسيين بنسبة 2ر26 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018 .
وتتطلع تونس، خلال كامل سنة 2019، الى استقطاب حوالي 9 ملايين سائح بحسب تصريحات إعلامية رسمية من رئيس الحكومة ووزير السياحة والصناعات التقليدية، مقابل 8 ملايين في سنة 2018 .
وعرفت تونس في سنة 2015 ضربات إرهابية طالت مواقع سياحية كانت لها تداعيات كبيرة على القطاع السياحي لكن سرعان ما تكثفت الجهود في السنوات الأخيرة لاستعادة ثقة وكالات السياحة العالمية في الوجهة التونسية ولا سيما رفع تحجير السفر على تونس من عدة دول في العالم.
واشار التقرير ان العمليات الإرهابية الأخيرة لم تؤثر على نسق السياحة التصاعدي رغم الشكوك من قبل البعض.
واظهر التقرير الإجراءات الامنية المشددة من قبل الاجهزة الامنية التونسية حيث نوه التقرير بحجم الحماية الأمنية المخصصة في النزل وعلى الشواطئ.
يذكر أن العائدات السياحية، بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي، ما قيمته 1982 مليون دينار مقابل 1391 مليون دينار في الفترة ذاتها من سنة 2018 أي بتطور بنسبة 5ر42 بالمائة.
وأظهرت وثيقة صادرة عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية، ان عدد الوافدين على تونس الى موفى شهر جوان المنقضي بلغ 3 ملايين و774 ألف زائر غير مقيم مسجلا زيادة بنسبة 7ر16 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الفارط.
وبحسب نفس المصدر فقد تطورت نسبة السياح المغاربة الوافدين على تونس ب3ر18 بالمائة وتسجيل زيادة بنسبة 22 بالمائة في عدد السياح الأوروبيين.
يشار في هذا الإطار الى تطور عدد السياح البريطانيين الذي تضاغف مرتين مقارنة بالعدد المسجل العام الفارط أي بزيادة بنسبة 119 بالمائة مع ارتفاع عدد السياح الفرنسيين بنسبة 2ر26 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018 .
وتتطلع تونس، خلال كامل سنة 2019، الى استقطاب حوالي 9 ملايين سائح بحسب تصريحات إعلامية رسمية من رئيس الحكومة ووزير السياحة والصناعات التقليدية، مقابل 8 ملايين في سنة 2018 .
وعرفت تونس في سنة 2015 ضربات إرهابية طالت مواقع سياحية كانت لها تداعيات كبيرة على القطاع السياحي لكن سرعان ما تكثفت الجهود في السنوات الأخيرة لاستعادة ثقة وكالات السياحة العالمية في الوجهة التونسية ولا سيما رفع تحجير السفر على تونس من عدة دول في العالم.
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|Benin
|Nigeria
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|A Sud
|Cote d'Ivoire
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|Algerie
|Madagascar
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|Tunisie
|Demi Finale
|Senegal
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|Tunisie
|Algerie
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|Nigeria
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Par:sarramba (Tunisia )
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