حفظ الشكاية المقدمة ضد بسمة الخلفاوى والمقدمة من قبل ماهر زيد

Mardi 09 Juillet 2019
باب نات - أفادت صحيفة الشروق أون لاين الثلاثاء 9 جويلية ان الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس قررت حفظ الشكاية المقدمة ضد بسمة الخلفاو والمقدمة من قبل ماهر زيد.
وكان الناشط ماهر زيد قد رفع مؤخرا قضيّة ضد بسمة الخلفاوي متهما إياها يإخفاء مؤيّدات في ملف الشهيد شكري بلعيد والمشاركة في القتل وذلك على خلفيّة تحوّزها على الهاتف الجوّال للشهيد بلعيد.
وكان الناشط ماهر زيد قد رفع مؤخرا قضيّة ضد بسمة الخلفاوي متهما إياها يإخفاء مؤيّدات في ملف الشهيد شكري بلعيد والمشاركة في القتل وذلك على خلفيّة تحوّزها على الهاتف الجوّال للشهيد بلعيد.
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Par:BenMoussa (Tunisia )
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