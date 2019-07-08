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وزارة التربية تنشر المقال الكامل للتلميذة أميرة النموشي المتحصّلة على عدد 20/20 في اختبار مادة الفلسفة

Lundi 08 Juillet 2019

Lundi 08 Juillet 2019
باب نات - نشرت وزارة التربية الاثنين 8 جويلية على صفحتها الرسمية بالفايسبوك نسخة من مقال التلميذة أميرة النموشي المتحصّلة على عدد 20/20 في اختبار مادة الفلسفة لامتحان البكالوريا الدورة الرئيسية - جوان 2019.

وكان اسناد العلامة الكاملة للتلميذة في امتحان الفلسفة قد أثار جدلا واسعا باعتبار أن المادة ليست علما صحيحا وانما من العلوم الانسانية التي لا تسند فيها مثل هذه الأعداد.



  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 185367

MOUSALIM  (Tunisia)  |Lundi 08 Juillet 2019 à 17h 50m |           
أميرة تلميذة غير عادية وأدهشت اللجنة التي منحتها العلامة الكاملة المثيرة للجدل .فقدراتها تجاوزت مستوى التعليم في المعاهد التونسية وتستحق ألف تحية وتحية وهي في طريق أن تكون فيلسوفة المستقبل وعلينا الاحتفاء بالعباقرة لتحفيز الناشئة على العلم والمعرفة والتألق فيما ينفع حتى نبني بينهم وبين الانحراف جدارا سميكا يصعب النفاذ منه .



Special can 201
    17:00: Mali - Côte d'Ivoire
    20:00: Ghana - Tunisie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
- - - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - - -
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


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الاثنين 08 جويلية 2019 | 5 ذو القعدة 1440
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