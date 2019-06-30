Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - La Ya Habibi  

على قناة حنبعل: راشد الغنوشي يتحدث عن سيناريو الانقلاب و امكانية تسمم السبسي

Dimanche 30 Juin 2019

Dimanche 30 Juin 2019
باب نات - يحل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ضيفا على برنامج "مع سماح" على قناة حنبعل مساء الأحد 30 جوان ليتحدّث عن زيارته لرئيس الجمهورية في المستشفى العسكري وعن سيناريو الانقلاب وعن امكانية تسمم الرئيس صحة الرئيس..الانتخابات و تأجيلها..مرشح النهضة و الجديد الجديد في مسلسل العصفور النادر..الضربات الإرهابية و اتهامات النهضة بأنها حاضنة سياسية..العلاقة مع تركيا و قطر..العلاقة مع حمادي الجبالي و عبد الفتاح مورو...

وفيما يلي نص التدوينة التي نشرتها الصحفية سماح مفتاح وتحدّثت فيها عن كواليس البرنامج:
"بعد غياب مطول (قرابة السنتين) عن القنوات التونسية (العمومية و الخاصة) يحل راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ضيفا على برنامج #مع_سماح_مفتاح على قناة حنبعل يوم الأحد على تمام الثامنة و النصف ليتحدث حصريا و بالتفاصيل عن زيارته لرئيس الجمهورية في المستشفى العسكري.. ليجيب عن سيناريو الانقلاب و عن الحديث عن امكانية تسمم الرئيس..

- هل هناك رابط بين مرض الرئيس و العمليتين الارهابيتين و لماذا توقع راشد الغنوشي هذه الضربات؟
- ماهي الرسالة شديدة اللهجة التي وجهها راشد الغنوشي لعبير موسي؟
- كيف تحدث راشد الغنوشي عن مراسلة العربية و عن القنوات الأجنبية و "من وراءها" ؟
- هل ستسحب النهضة فعلا الثقة من الشاهد؟
- لمن من الرؤساء العرب قال راشد الغنوشي "استكفى بروحك"!؟
- لمن من قيادات النهضة أشعل راشد الغنوشي الضوء الأحمر؟
- و عن ماذا قال الغنوشي "نعم أنا هو"؟؟؟"


  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 184907

MOUSALIM  (Tunisia)  |Dimanche 30 Juin 2019 à 18h 26m |           
يبدو وأن الحوار في غير أوانه ما لم تتبين كل الملابسات من المصادر الرسمية حول ما وقع في القصر وعلاقته مع العمليات الارهابية .



Special can 201
    17:00: Madagascar - Nigeria
    17:00: Burundi - Guinée
    20:00: Ouganda - Egypte
    20:00: Zimbabwe - RD Congo
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 6 2 2 0 0 5
Ouganda 4 2 1 1 0 2
Zimbabwey 1 2 0 1 1 -3
RD congo 0 2 0 0 2 -4
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 6 2 2 0 0 2
Magagascar 4 2 0 2 0 1
Burundi 0 2 0 0 2 -2
Guinee 1 2 0 1 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 6 2 2 0 0 3
Senegal 3 2 1 0 1 1
Kenya 3 2 1 0 1 -1
Tanzanie 0 2 0 0 2 -3
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 6 2 2 0 0 2
Cote d'ivoire 3 2 1 0 1 0
Afrique du Sud 1 2 1 0 1 0
Namibie 0 2 0 0 2 -2
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 4 2 1 1 0 3
Tunisie 2 2 0 2 0 0
Angola 2 2 0 2 0 0
Mauritanie 1 2 0 1 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 4 2 1 1 0 2
Ghana 2 2 0 2 0 0
Benin 2 2 0 2 0 0
Guinee-Bissau 1 2 0 1 1 -2
Quarts de Finale
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Demi Finale
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