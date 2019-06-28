سنية الدهماني: الرئاسة هبطت عليهم الشفافية في وقت خايب بخصوص صحة الرئيس

Vendredi 28 Juin 2019



باب نات

- قالت المحامية سنية الدهماني في مداخلة عبر امواج اذاعة "ifm " ان التدوينة في الصفحة الرسمية بالفايسبوك والتي تحدثت عن " ازمة حادة" في صحة رئيس الجمهورية هي سبب الزمة التي حصلت واشاعت خبر وفاة الرئيس.واضافت المحامية سنية الدهماني " للاسف الشديد رئاسة الجمهورية "هبطت عليهم الشفافية" في ظل الفوضى والفاجعة بعد الهجمات الارهابية التي حدثت في تونس متابعة " يمكن تاجيل اعلان مرض الرئيس بعد الاحداث.وتابعت سنية الدهماني " رئاسة الجمهورية ارتكبت خطا اتصاليا فادحا كان سيكلف تونس الكثير في وقت صعب جدا.