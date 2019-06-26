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الدايمي يقاضي اتحاد الشغل بشبهة التهرب من سداد ديون تجاه ال CNSS تجاوزت 20 مليارا

Mercredi 26 Juin 2019

Mercredi 26 Juin 2019
باب نات - أعلن الثلاثاء 25 جوان، النائب عماد الدايمي أنه قدّم شكاية لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي ضد اتحاد الشغل بشبهة التهرب من سداد ديون تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تجاوزت 20 مليارا مشيرا إلى أنه قدّم كل المؤيدات التي تثبت تهرّب الاتحاد.

وأفاد الدايمي في تدوينة بصفحته على الفايسبوك بأن تراكم الديون يعود لتواطئ مسؤولين حكوميين في تجميد اجراءات استخلاص تلك الديون بشكل غير قانوني رغم أن الاتحاد تحصل من الدولة خلال السنوات من 2014 الى 2017 على مبالغ دعم غير قانونية تفوق قيمة تلك الديون (اكثر من 20 مليون دينار) حسب تعبيره.



  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 184640

Amir1  (United States)  |Mercredi 26 Juin 2019 à 07h 24m |           
الحرب على الفساد...هي الخيار الوحيد للتونسيين



Special can 201
    15:30: Nigeria - Guinée
    18:00 : Ouganda - Zimbabwe
    21:00: Egypte - RD Congo
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 3 1 1 0 0 3
Ouganda 3 1 1 0 0 2
RD congo 0 1 0 0 1 -2
Zimbabwey 0 1 0 0 1 -3
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 3 1 1 0 0 1
Guinee 1 1 0 1 0 0
Magagascar 1 1 0 1 0 0
Burundi 0 1 0 0 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 0 1 0 0 1 -2
Tanzanie 0 1 0 0 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 3 1 1 0 0 1
Afrique du Sud 0 1 0 0 1 -1
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 3 1 1 0 0 3
Tunisie 1 1 0 1 0 0
Angola 1 1 0 1 0 0
Mauritanie 0 1 0 0 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 3 1 1 0 0 2
Benin 1 1 0 1 0 0
Ghana 1 1 0 1 0 0
Guinee-Bissau 0 1 0 0 1 -2
Quarts de Finale
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Demi Finale
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