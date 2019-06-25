الغنوشي: …ليس هناك أي نقاش جاد لتأجيل الإنتخابات المقبلة

Mardi 25 Juin 2019



باب نات

- أكد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في تصريح لاذاعة أكسبريس اليوم الثلاثاء 25 جوان 2019 أنّ تغيير الحكومة قبل الإنتخابات أمر غير مطروح، لكن في المقابل بالإمكان “تطوير العمل الحكومي” من خلال تحوير جزئي يشمل وزيرا أو إثنين حسب قوله.وأضاف راشد الغنوشي أنّ رئيس حركة “قلب تونس” نبيل القروي من حقّه ممارسة السياسة وإنشاء حزب مثله مثل أي مواطن تونسي ما دام في إطار القانون.كما أشار رئيس حركة النهضة إلى أنّه ليس هناك أي نقاش جاد لتأجيل الإنتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.