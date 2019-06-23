بعد استرجاعه ''باتيندة'' النّداء، حافظ يُبعد ناجي جلول من الأمانة العامة للحزب ويستعد لطرده

Dimanche 23 Juin 2019



باب نات

- قرّر السبت 22 جوان، رئيس اللجنة المركزية لحركة نداء تونس حافظ قائد السبسي ابعاد الوزير السابق ناجي جلول من منصب الأمين العام.وحسب ما نقله موقع الشارع المغاربي فإن حافظ عوّض ناجي جلول برئيس الجامعة التونسية لكرة القدم السابق علي الحفصي في قرار هو الأول من نوعه بعد استرجاع حافظ لباتيندة الحزب.وأشار موقع الشارع المغاربي إلى أن حافظ قد لا يكتفي بابعاد جلول من الأمانة العامة مشيرا إلى أنه يستعد لإعلان طرده من النّداء.