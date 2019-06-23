Radio Babnet Tunisie On Air: Farid - Hikayet-Gharami  

بعد استرجاعه ''باتيندة'' النّداء، حافظ يُبعد ناجي جلول من الأمانة العامة للحزب ويستعد لطرده

Dimanche 23 Juin 2019

Dimanche 23 Juin 2019
باب نات - قرّر السبت 22 جوان، رئيس اللجنة المركزية لحركة نداء تونس حافظ قائد السبسي ابعاد الوزير السابق ناجي جلول من منصب الأمين العام.
وحسب ما نقله موقع الشارع المغاربي فإن حافظ عوّض ناجي جلول برئيس الجامعة التونسية لكرة القدم السابق علي الحفصي في قرار هو الأول من نوعه بعد استرجاع حافظ لباتيندة الحزب.
وأشار موقع الشارع المغاربي إلى أن حافظ قد لا يكتفي بابعاد جلول من الأمانة العامة مشيرا إلى أنه يستعد لإعلان طرده من النّداء.


  
  
     
  
rtt-cef45b29b5c4cca53dbbbbae47b975b8-2019-06-23 11:15:45






0 de 0 commentaires pour l'article 184459



Special can 201
    15:30 Maroc - Namibie
    18:00 Sénégal - Tanzanie
    21:00 Algérie - Kenya
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 3 1 1 0 0 3
Ouganda 3 1 1 0 0 2
RD congo 0 1 0 0 1 -2
Zimbabwey 0 1 0 0 1 -3
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 3 1 1 0 0 1
Guinee 1 1 0 1 0 0
Magagascar 1 1 0 1 0 0
Burundi 0 1 0 0 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 0 0 0 0 0 0
Kenya 0 0 0 0 0 0
Senegal 0 0 0 0 0 0
Tanzanie 0 0 0 0 0 0
Groupe D
  Pts J G N P DB
Cote d'ivoire 0 0 0 0 0 0
Maroc 0 0 0 0 0 0
Namibie 0 0 0 0 0 0
Afrique du Sud 0 0 0 0 0 0
Groupe E
  Pts J G N P DB
Angola 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
Mauritanie 0 0 0 0 0 0
Tunisie 0 0 0 0 0 0
Groupe F
  Pts J G N P DB
Benin 0 0 0 0 0 0
Cameroun 0 0 0 0 0 0
Ghana 0 0 0 0 0 0
Guinee-Bissau 0 0 0 0 0 0
Quarts de Finale
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


En continu

الأحد 23 جوان 2019 | 19 شوال 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:09 19:44 16:13 12:28 05:00 03:04
31°
 41° % 29 :الرطــوبة
تونــس 25°
1.5 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
41°-2538°-2435°-2435°-2534°-24
  • Avoirs en devises
    13110,4

  • (21 juin)
  • Jours d'importation
    74
  •              1 € = 3,30906 DT        1$ =2,91207 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 juin)   334,9 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1561286638|184459 2884|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires