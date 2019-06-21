محمد بوغلاب: الباتيندة ترجع لحافظ ولا تقعد عند طوبال النداء في عداد المنتهي سياسيا

Vendredi 21 Juin 2019
باب نات - قال الاعلامي محمد بوغلاب في مداخلته على قناة التاسعة ان عودة " باتيندة" نداء تونس الى حافظ قائد السبسي او بقائها عند سفيان طوبال لا تعني كثيرا للنداء.
واضاف محمد بوغلاب " في نهاية الامر الندائيون خرجوا من الحزب وتشتتوا في احزاب سياسية اخرى والحزب لم يعد له ثقل كبير حسب اخر استطلاعات الراي.
وتابع بوغلاب " خلاف سفيان طوبال وحافظ قائد السبسي تسبب في نهلية نداء تونس سياسيا".
وكان رئيس اللجنة المركزية لحركة نداء تونس (شق المنستير) حافظ قائد السبسي ع أعلن الخميس 20 جوان، استرجاعه لباتيندة نداء تونس بعد تلقيه مراسلة من رئاسة الحكومة في الغرض.
واضاف محمد بوغلاب " في نهاية الامر الندائيون خرجوا من الحزب وتشتتوا في احزاب سياسية اخرى والحزب لم يعد له ثقل كبير حسب اخر استطلاعات الراي.
وتابع بوغلاب " خلاف سفيان طوبال وحافظ قائد السبسي تسبب في نهلية نداء تونس سياسيا".
وكان رئيس اللجنة المركزية لحركة نداء تونس (شق المنستير) حافظ قائد السبسي ع أعلن الخميس 20 جوان، استرجاعه لباتيندة نداء تونس بعد تلقيه مراسلة من رئاسة الحكومة في الغرض.
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Par:BenMoussa (Tunisia )
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