حافظ قائد السبسي يعلن استرجاع ''باتيندة'' نداء تونس ويتفاعل ايجابيا مع رسالة سفيان طوبال

Jeudi 20 Juin 2019
باب نات - أعلن الخميس 20 جوان، رئيس اللجنة المركزية لحركة نداء تونس (شق المنستير) حافظ قائد السبسي عن استرجاعه لباتيندة نداء تونس بعد تلقيه مراسلة من رئاسة الحكومة في الغرض.
وصرّح حافظ لموقع الشارع المغاربي بأن مراسلة رئاسة الحكومة تفاعلت ايجابيا لفائدته وأنهت النزاع حول شرعية الممثل القانوني للحزب.
كما أعلن حافظ عن الانطلاق بداية من الاثنين القادم في مسار تجميعي مؤكّدا الانفتاح للتحاور مع جميع الأطراف وامكانية التراجع عن قرارات الطرد في حق عدد من قيادات الحزب.
وتعليقا على رسالة سفيان طوبال أكّد حافظ أن لا مشكلة له مع الأشخاص وأنه منفتح للحوار وقال "دايا ممدوتتان للجميع ولا مشكل شخصي لي مع طوبال".
وصرّح حافظ لموقع الشارع المغاربي بأن مراسلة رئاسة الحكومة تفاعلت ايجابيا لفائدته وأنهت النزاع حول شرعية الممثل القانوني للحزب.
كما أعلن حافظ عن الانطلاق بداية من الاثنين القادم في مسار تجميعي مؤكّدا الانفتاح للتحاور مع جميع الأطراف وامكانية التراجع عن قرارات الطرد في حق عدد من قيادات الحزب.
وتعليقا على رسالة سفيان طوبال أكّد حافظ أن لا مشكلة له مع الأشخاص وأنه منفتح للحوار وقال "دايا ممدوتتان للجميع ولا مشكل شخصي لي مع طوبال".
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Par:kamelnet (Tunisia )
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