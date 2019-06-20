الصافي سعيد: تونس ستشهد أزمة شبيهة بالأزمة الفنزويلية والثور الاسود هو الرابح الوحيد

Jeudi 20 Juin 2019



باب نات

- قال الناشط السياسي الصافي سعيد في حوار عبر أمواج إذاعة "الديوان اف ام" ان تونس ستشهد ازمة شبيهة بالأزمة الفنزويلية وذلك بسبب التدخلات الأجنبية.وأضاف الصافي سعيد " نواب وسياسيون يذهبون الى دول اجنبية والى عواصم العالم في محاولة ضرب الديمقراطية والانتقال الديمقراطي متابعا " يظهر ان من يفسد الديمقراطية هم الديمقراطيون المزيفون انفسهم.وتابع الصافي سعيد " استطيع ان اقول ان تونس هي فنزويلا بلا نفط وبلا جوار اميركي متابعا " الكونغو شهد مذبحة بسبب التغيير الانتخابي والصراع في السودان والجزائر ياتي لنفس السبب.وقال الصافي سعيد " الشاهد خير قانون مطاط ولكن في النهاية لن ينجح في هزيمة القروي بتلك الطرق متابعا " لماذا لا يتم تقعيل قانون الضريبة والجنسية والسيرة متابعا " الازمة التونسية لا رابح منها سوى الثور الاسود الذي لا نعرفه".