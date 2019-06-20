الصافي سعيد: تونس ستشهد أزمة شبيهة بالأزمة الفنزويلية والثور الاسود هو الرابح الوحيد

Jeudi 20 Juin 2019
باب نات - قال الناشط السياسي الصافي سعيد في حوار عبر أمواج إذاعة "الديوان اف ام" ان تونس ستشهد ازمة شبيهة بالأزمة الفنزويلية وذلك بسبب التدخلات الأجنبية.
وأضاف الصافي سعيد " نواب وسياسيون يذهبون الى دول اجنبية والى عواصم العالم في محاولة ضرب الديمقراطية والانتقال الديمقراطي متابعا " يظهر ان من يفسد الديمقراطية هم الديمقراطيون المزيفون انفسهم.
وتابع الصافي سعيد " استطيع ان اقول ان تونس هي فنزويلا بلا نفط وبلا جوار اميركي متابعا " الكونغو شهد مذبحة بسبب التغيير الانتخابي والصراع في السودان والجزائر ياتي لنفس السبب.
وقال الصافي سعيد " الشاهد خير قانون مطاط ولكن في النهاية لن ينجح في هزيمة القروي بتلك الطرق متابعا " لماذا لا يتم تقعيل قانون الضريبة والجنسية والسيرة متابعا " الازمة التونسية لا رابح منها سوى الثور الاسود الذي لا نعرفه".
وأضاف الصافي سعيد " نواب وسياسيون يذهبون الى دول اجنبية والى عواصم العالم في محاولة ضرب الديمقراطية والانتقال الديمقراطي متابعا " يظهر ان من يفسد الديمقراطية هم الديمقراطيون المزيفون انفسهم.
وتابع الصافي سعيد " استطيع ان اقول ان تونس هي فنزويلا بلا نفط وبلا جوار اميركي متابعا " الكونغو شهد مذبحة بسبب التغيير الانتخابي والصراع في السودان والجزائر ياتي لنفس السبب.
وقال الصافي سعيد " الشاهد خير قانون مطاط ولكن في النهاية لن ينجح في هزيمة القروي بتلك الطرق متابعا " لماذا لا يتم تقعيل قانون الضريبة والجنسية والسيرة متابعا " الازمة التونسية لا رابح منها سوى الثور الاسود الذي لا نعرفه".
1 de 1 commentaires pour l'article 184277
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Quarts de Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Demi Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
En continu
- Hier 23:59 ميغالو : من فكاهي الى صبّاب
- Hier 23:56 عمر صحابو ليوسف الشاهد : ما عندك وين توصل
- Hier 23:55 نوفل الورتاني ، المتميّز الذي ننتظر عودته
- Hier 21:09 الجهيناوي يستقبل سفير الصين بتونس
- Hier 21:04 الجهيناوي يتحادث مع مادلين أولبرايت
- Hier 19:07 سالم لبيض لنواب النهضة: أنتم كذابون
- Hier 17:23 جزيرة تركية معروضة للبيع من قبل سكانها
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:08
|19:43
|16:12
|12:28
|04:59
|03:03
|
34°
|34°
|% 18
|:الرطــوبة
|تونــس
|26°
|
4.6 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|34°-26
|43°-26
|32°-23
|39°-24
|35°-24
Follow @babnet_Tunisie
(133 506) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
( 90 165) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 69 726) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 66 505) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 55 240) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 54 534) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 50 645) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 48 971) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 45 306) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 43 279) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 42 472) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 39 650) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 37 168) مجلس النواب : فاطمة المسدي ترفض تل
( 36 607) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 35 326) الكاف تقرر اعادة مباراة الترجي ا
( 34 638) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 34 311) ألفة يوسف تبشّر السبسي والغنوشي وا
( 34 141) حتى لا يتمنى رجال تونس ان تحبل زو
( 33 195) ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل
( 32 753) رد التاسعة حول شراء سامي الفهري أس
Par:sarramba (Tunisia )
Sur: هبة ايطالية ب50 الف اورو لتطوير استعمالات المياه المعالجة بالمنطقة السقوية ببرج الطويل