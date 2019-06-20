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الصافي سعيد: تونس ستشهد أزمة شبيهة بالأزمة الفنزويلية والثور الاسود هو الرابح الوحيد

Jeudi 20 Juin 2019

Jeudi 20 Juin 2019
باب نات - قال الناشط السياسي الصافي سعيد في حوار عبر أمواج إذاعة "الديوان اف ام" ان تونس ستشهد ازمة شبيهة بالأزمة الفنزويلية وذلك بسبب التدخلات الأجنبية.

وأضاف الصافي سعيد " نواب وسياسيون يذهبون الى دول اجنبية والى عواصم العالم في محاولة ضرب الديمقراطية والانتقال الديمقراطي متابعا " يظهر ان من يفسد الديمقراطية هم الديمقراطيون المزيفون انفسهم.


وتابع الصافي سعيد " استطيع ان اقول ان تونس هي فنزويلا بلا نفط وبلا جوار اميركي متابعا " الكونغو شهد مذبحة بسبب التغيير الانتخابي والصراع في السودان والجزائر ياتي لنفس السبب.

وقال الصافي سعيد " الشاهد خير قانون مطاط ولكن في النهاية لن ينجح في هزيمة القروي بتلك الطرق متابعا " لماذا لا يتم تقعيل قانون الضريبة والجنسية والسيرة متابعا " الازمة التونسية لا رابح منها سوى الثور الاسود الذي لا نعرفه".


  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 184277

BenMoussa  (Tunisia)  |Jeudi 20 Juin 2019 à 13h 54m |           
البوم الناعق يبث الاحباط والفشل ولا يريد خيرا للبلاد



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