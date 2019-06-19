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هيثم المكي: نبيل القروي يستقوي بفرنسا والبرلمان الأوروبي ضدّ بلده ثم يأتي ليعطينا دروس في الوطنية

Mercredi 19 Juin 2019

Mercredi 19 Juin 2019
باب نات - نشر كرونيكور اذاعة موزاييك هيثم المكي الثلاثاء 18 جوان رسالة وجهها المترشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي لنواب فرنسيين وسفراء أجانب ونواب البرلمان الأوروبي يطالب من خلالها التدخل لفائدته ضد القانون الانتخابي.
وانتقد هيثم المكي استقواء نبيل القروي بالأجانب من أجل معركة انتخابية داخلية.



  
  
     
  
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