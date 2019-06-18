عبير موسى: سنفضح دكتاتورية الاخوان في اوروبا بعد تعديل القانون الانتخابي

Mardi 18 Juin 2019



باب نات

- قالت رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسى ان تعديل القانون الانتخابي لا يقصيها ولكن رغم ذلك فهي ترفض التعديل لانه غير ديمقراطي.وحملت عبير موسى في كلمتها من البرلمان الاوروبي حركة النهضة مسؤولية التعديل مضيفة " ظهر جليا اننا في نظام استبدادي يقوده الاسلاميون".وتابعت عبير موسى " نحن سنناضل ضد الاستبداد بالتعاون مع المنظمات الحقوقية الدولية متابعة " لقد اتضحت للعالم دكتاتورية الاخوان.