نور الدين البحيري يكشف: أصحاب مبادرة تعديل القانون الانتخابي غدّروا بنا

Vendredi 14 Juin 2019
باب نات - قال رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري الجمعة 14 جوان أن هناك نُوّاب أخلّوا الخميس بوعودهم المتعلّقة بتعديل القانون الانتخابي وغدّروا”، مذكّرا بأنّ تنقيح القانون الانتخابي تعطّل في المجلس لأكثر من 8 أشهر.
وأضاف البحيري لدى حضوره اليوم في برنامج “ميدي شو” بإذاعة “موزاييك” انه “تم التوافق على فصل يتعلّق بإمكانية ترشح مسؤولين في النظام السابق لعضوية مكاتب الاقتراع وإقرار نسبة عتبة انتخابية بـ3%… ومن تنكّر في جلسة أمس هو نفس من قدّم اقتراحات التعديل وتمت المصادقة عليها في جلسات توافق وفي اجتماعات اللجان”.
وأفاد أنّ “أصحاب مبادرة التعديل صوّتوا خلال الجلسة ضدّ ما قدّموا” وأنّ حركة النهضة صوّتت في المقابل بـ”نعم”، رافضا تسمية هؤلاء النواب.
وتساءل قائلا “هل ما حدث أمر معقول ؟”، معتبرا أنّ “البلاد اليوم في حالة تجاذب وسقوط أخلاقي كبيرين”.
وشدّد البحيري على أنّ “الحركة تلتزم بخياراتها حتى إن لم تكن مقتنعة بها”، موضّحا أنّه تمّ الاتفاق على التنقيحات مع كل الكتل باستثناء خلاف قال انه جزئي مع كتلة الجبهة الشعبية، مذكّرا بأنها ليست المرة الاولى التي يتم فيها التنكر لتوافقات بالمجلس وبأنه سبق الاخلال بتوافق مكتوب بين جميع رؤساء الكتل.
وأبدى المتحدّث تخوفه مما حدث أمس تحت قبّة البرلمان ومن أن تكون الغاية منه ليس تعطيل تعديلات القانون الانتخابي فقط وإنما إرباك الأوضاع العامة والسياسية بالبلاد.
وأضاف البحيري لدى حضوره اليوم في برنامج “ميدي شو” بإذاعة “موزاييك” انه “تم التوافق على فصل يتعلّق بإمكانية ترشح مسؤولين في النظام السابق لعضوية مكاتب الاقتراع وإقرار نسبة عتبة انتخابية بـ3%… ومن تنكّر في جلسة أمس هو نفس من قدّم اقتراحات التعديل وتمت المصادقة عليها في جلسات توافق وفي اجتماعات اللجان”.
وأفاد أنّ “أصحاب مبادرة التعديل صوّتوا خلال الجلسة ضدّ ما قدّموا” وأنّ حركة النهضة صوّتت في المقابل بـ”نعم”، رافضا تسمية هؤلاء النواب.
وتساءل قائلا “هل ما حدث أمر معقول ؟”، معتبرا أنّ “البلاد اليوم في حالة تجاذب وسقوط أخلاقي كبيرين”.
وشدّد البحيري على أنّ “الحركة تلتزم بخياراتها حتى إن لم تكن مقتنعة بها”، موضّحا أنّه تمّ الاتفاق على التنقيحات مع كل الكتل باستثناء خلاف قال انه جزئي مع كتلة الجبهة الشعبية، مذكّرا بأنها ليست المرة الاولى التي يتم فيها التنكر لتوافقات بالمجلس وبأنه سبق الاخلال بتوافق مكتوب بين جميع رؤساء الكتل.
وأبدى المتحدّث تخوفه مما حدث أمس تحت قبّة البرلمان ومن أن تكون الغاية منه ليس تعطيل تعديلات القانون الانتخابي فقط وإنما إرباك الأوضاع العامة والسياسية بالبلاد.
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Par:Sly (Tunisia )
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