ألفة يوسف تبشّر السبسي والغنوشي والشاهد بالسّجن وتخاطبهم قائلة : انتهت اللعبة

Vendredi 14 Juin 2019



باب نات

- وجّهت الجمعة 14 جوان، المدونة ''الجامعية'' ألفة يوسف رسائل لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد.وخاطبت السبسي قائلة "لباجي قائد السّبسي: خنت أصوات ناخبيك وغدرت بهم..لا يهمّ...لكن تخبّطك الحالي لتأجيل الانتخابات لن يجديك نفعا...سنّك لن يسمح لك بمواصلة الطّريق حتّى ولو تحالفت مع الشّيطان، وأنت متعوّد...سترحل بشكل أو بآخر...وبعد رحيلك لن يحمي أحد عائلتك...اللعبة انتهت".وتوجّهت للغنوشي بالقول "أنت تعرف أنّ من أتى بك إلى السّلطة لعبة أجنبيّة قذرة فشلت...ستحاول تأجيل الانتخابات أو إقصاء من ينافسكم...لن يتغيّر شيء بذلك...لا يمكن أن يبقى "الخوانجيّة" في الحكم في تونس فقط...ليبيا في طريق التّحرّر...الجزائر بدّلت كلّ الحسابات...والنّظام العالميّ القديم يترنّح...اللعبة انتهت".أما الشاهد فخاطبته قائلة "أنت في أعماق أعماقك تعرف أن ما جرى زمن حكمك دمار لتونس وكارثة على كلّ المستويات... ذا كرهك الشّعب فسقوطك حصل، حتّى وإن كان مؤجّلا أسابيع أو أشهرا...اللعبة انتهت".وختمت ألفة يوسف تدوينتها بتبشير الثالوث المذكور بالسجن قائلة "هل صحيح أن قادة كبارا في الجزائر أودعوا السّجن؟ ما يدوم حال".