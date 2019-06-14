Radio Babnet Tunisie On Air: Najet - Ah Law Ta3raf  

النائب ماهر المذيوب يكشف عن زيارة مرتقبة ليوسف الشاهد الى دولة قطر

Vendredi 14 Juin 2019

Vendredi 14 Juin 2019
باب نات - كشف النائب عن دائرة العالم العربي ماهر المذيوب عن زيارة مرتقبة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد الى دولة قطر.
ووجه النائب ماهر المذيوب رسالة الى رئيس الحكومة دعاه فيها الى الاهتمام بمشاغل التونسيين في دولة قطر والاستجابة لبعض مطالبهم خاصة التخفيض في أسعار تذاكر الطيران.



  
  
     
  
rtt-5b8f3a99ed0d12c4890116bba04ffd9c-2019-06-14 12:14:59






0 de 0 commentaires pour l'article 183926



En continu

الجمعة 14 جوان 2019 | 10 شوال 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:06 19:41 16:11 12:26 04:59 03:03
32°
 37° % 35 :الرطــوبة
تونــس 21°
5.7 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
37°-2130°-2130°-2229°-2130°-20
  • Avoirs en devises
    13162,3

  • (13 juin)
  • Jours d'importation
    74
  •              1 € = 3,34409 DT        1$ =2,95100 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 juin)   527,7 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1560515693|183926 1302|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires