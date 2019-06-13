Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - La Ya Habibi  

بوغلاب: روني الطرابلسي باش يصدقوا إلي هو تونسي لازم يلبس حزام ناسف و يمشي لغزة

Jeudi 13 Juin 2019

Jeudi 13 Juin 2019
باب نات - قال الاعلامي محمد بوغلاب ان وزير السياحة التونسي روني الطرابلسي تعرض لانتقادات مجانية بسبب تهم التطبيع مع اسرائيل.
واضاف محمد بوغلاب " لكي يصدقوا ان روني الطرابلسي تونسي عليه ان يرتدي حزاما ناسفا ويذهب الى قطاع غزة.
وتابع بوغلاب " وزير الخارجية خميس الجهيناوي عمل رئيسا لمكتب تونس في اسرائيل وفقا لتفاهمات بعد اوسلو مضيفا " حتى القذافي اقام علاقات مع اسرائيل.



وكانت وزارة الداخليّة نفت نفيا قاطعا في بيان لها يوم الاربعاء إثر تواتر ردود الأفعال المنددة بهذه الزيارة من عدة أحزاب ومنظمات، دخول أي سائح بجواز سفر اسرائيلي إلى التراب التونسي، موضّحة أنّ ما تداولته قناة "الميادين" (نقلا عن القناة 12 الاسرائيلية) من معطيات حول دخول سياح "إسرائليين" إلى التراب التونسي بمناسبة الزيارة السنويّة لمعبد "الغريبة" بجزيرة جربة، وتحوّلهم للتجوّل قرب المنزل الذي وقع فيه اغتيال الشهيد خليل الوزير "أبو جهاد" بغاية التشفي لا أساس لها من الصحّة .

يذكر أنّ القناة التلفزية 12 الإسرائيلية، نشرت مؤخرا في إحد تقاريرها مقطع فيديو يظهر مجموعة من الاسرائيليين بصدد القيام بجولة سياحية في تونس، رافعين شعارات تمجد دولة الاحتلال وجيشها.
كما أظهر الفيديو تنقل هذه المجموعة على مقربة من منزل قال التقرير إنّه المنزل الذي قامت فيه مجموعة صهيونية باغتيال القيادي في منظمة التحرير الفلسطينية الشهيد خليل الوزير "أبو جهاد".

وطالب نواب كتل المعارضة بمجلس نواب الشعب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، باستدعاء رئيس الحكومة من أجل توضيح ملابسات زيارة إسرائيليين لمنزل الشهيد الفلسطيني خليل الوزير "أبو جهاد" بتونس، وظهورهم في مقطع فيديو بثته قناة إسرائيلية يهتفون باسم إسرائيل والجيش الإسرائيلي.

  
  
     
  
rtt-a5b4853c8f074a1689e058b85ce1d681-2019-06-13 21:52:23






0 de 0 commentaires pour l'article 183898



En continu

الخميس 13 جوان 2019 | 9 شوال 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:06 19:41 16:11 12:26 04:59 03:03
26°
 23° % 57 :الرطــوبة
تونــس 22°
2.6 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
23°-2239°-2329°-2231°-2331°-23
  • Avoirs en devises
    13162,3

  • (13 juin)
  • Jours d'importation
    74
  •              1 € = 3,34409 DT        1$ =2,95100 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 juin)   527,7 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1560460810|183898 700|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires