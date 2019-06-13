بوغلاب: روني الطرابلسي باش يصدقوا إلي هو تونسي لازم يلبس حزام ناسف و يمشي لغزة

Jeudi 13 Juin 2019
باب نات - قال الاعلامي محمد بوغلاب ان وزير السياحة التونسي روني الطرابلسي تعرض لانتقادات مجانية بسبب تهم التطبيع مع اسرائيل.
واضاف محمد بوغلاب " لكي يصدقوا ان روني الطرابلسي تونسي عليه ان يرتدي حزاما ناسفا ويذهب الى قطاع غزة.
وتابع بوغلاب " وزير الخارجية خميس الجهيناوي عمل رئيسا لمكتب تونس في اسرائيل وفقا لتفاهمات بعد اوسلو مضيفا " حتى القذافي اقام علاقات مع اسرائيل.
وكانت وزارة الداخليّة نفت نفيا قاطعا في بيان لها يوم الاربعاء إثر تواتر ردود الأفعال المنددة بهذه الزيارة من عدة أحزاب ومنظمات، دخول أي سائح بجواز سفر اسرائيلي إلى التراب التونسي، موضّحة أنّ ما تداولته قناة "الميادين" (نقلا عن القناة 12 الاسرائيلية) من معطيات حول دخول سياح "إسرائليين" إلى التراب التونسي بمناسبة الزيارة السنويّة لمعبد "الغريبة" بجزيرة جربة، وتحوّلهم للتجوّل قرب المنزل الذي وقع فيه اغتيال الشهيد خليل الوزير "أبو جهاد" بغاية التشفي لا أساس لها من الصحّة .
يذكر أنّ القناة التلفزية 12 الإسرائيلية، نشرت مؤخرا في إحد تقاريرها مقطع فيديو يظهر مجموعة من الاسرائيليين بصدد القيام بجولة سياحية في تونس، رافعين شعارات تمجد دولة الاحتلال وجيشها.
كما أظهر الفيديو تنقل هذه المجموعة على مقربة من منزل قال التقرير إنّه المنزل الذي قامت فيه مجموعة صهيونية باغتيال القيادي في منظمة التحرير الفلسطينية الشهيد خليل الوزير "أبو جهاد".
وطالب نواب كتل المعارضة بمجلس نواب الشعب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، باستدعاء رئيس الحكومة من أجل توضيح ملابسات زيارة إسرائيليين لمنزل الشهيد الفلسطيني خليل الوزير "أبو جهاد" بتونس، وظهورهم في مقطع فيديو بثته قناة إسرائيلية يهتفون باسم إسرائيل والجيش الإسرائيلي.
واضاف محمد بوغلاب " لكي يصدقوا ان روني الطرابلسي تونسي عليه ان يرتدي حزاما ناسفا ويذهب الى قطاع غزة.
وتابع بوغلاب " وزير الخارجية خميس الجهيناوي عمل رئيسا لمكتب تونس في اسرائيل وفقا لتفاهمات بعد اوسلو مضيفا " حتى القذافي اقام علاقات مع اسرائيل.
وكانت وزارة الداخليّة نفت نفيا قاطعا في بيان لها يوم الاربعاء إثر تواتر ردود الأفعال المنددة بهذه الزيارة من عدة أحزاب ومنظمات، دخول أي سائح بجواز سفر اسرائيلي إلى التراب التونسي، موضّحة أنّ ما تداولته قناة "الميادين" (نقلا عن القناة 12 الاسرائيلية) من معطيات حول دخول سياح "إسرائليين" إلى التراب التونسي بمناسبة الزيارة السنويّة لمعبد "الغريبة" بجزيرة جربة، وتحوّلهم للتجوّل قرب المنزل الذي وقع فيه اغتيال الشهيد خليل الوزير "أبو جهاد" بغاية التشفي لا أساس لها من الصحّة .
يذكر أنّ القناة التلفزية 12 الإسرائيلية، نشرت مؤخرا في إحد تقاريرها مقطع فيديو يظهر مجموعة من الاسرائيليين بصدد القيام بجولة سياحية في تونس، رافعين شعارات تمجد دولة الاحتلال وجيشها.
كما أظهر الفيديو تنقل هذه المجموعة على مقربة من منزل قال التقرير إنّه المنزل الذي قامت فيه مجموعة صهيونية باغتيال القيادي في منظمة التحرير الفلسطينية الشهيد خليل الوزير "أبو جهاد".
وطالب نواب كتل المعارضة بمجلس نواب الشعب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، باستدعاء رئيس الحكومة من أجل توضيح ملابسات زيارة إسرائيليين لمنزل الشهيد الفلسطيني خليل الوزير "أبو جهاد" بتونس، وظهورهم في مقطع فيديو بثته قناة إسرائيلية يهتفون باسم إسرائيل والجيش الإسرائيلي.
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Par:ajanoub (France )
Sur: حركة النهضة تعبر عن رفضها التحيل على الرأي العام عبر توظيف العمل الجمعياتي والإعلامي والديني في العمل السياسي