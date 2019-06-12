Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Ghalabt Asaleh Fi Rouhi  

والدة نذير القطاري لرئيس الجمهورية... ''علاش ما حكيتش على نذير وسفيان في الكلمة''

Mercredi 12 Juin 2019

Mercredi 12 Juin 2019
باب نات - قاطعت سنية رجب والدة الصحفي نذير القطاري المفقود في ليبيا منذ سبتمبر 2014، رئيس الجمهورية خلال مؤتمر الاتحاد الدولي للصحفيين متهمة اياه بتناسي مأساة ابنها.
ووجهت والدة نذير القطاري كلامها للرئيس قائلة " علاش ما حكيتش على نذير وسفيان في الكلمة متاعك علاش نسيتهم؟!" ليرد رئيس الجمهورية " لم انساهم واعمل على اطلاق سراحهم.
وتابعت والدة القطاري وقد دخلت في حالة من الهستيريا " لو كان نذير ابنك لما تصرفت بتلك السلبية".
يُذكر أن أشغال المؤتمر الثلاثين للإتحاد الدولي للصحفيين كانت انطلقت صباح يوم الثلاثاء بمدينة الثقافة، تحت شعار "مؤتمر تونس ...من أجل صحافة حرّة''


  
  
     
  
rtt-151e718a5ed31ddcb4149b5a88e82fb0-2019-06-12 09:28:38






0 de 0 commentaires pour l'article 183770



En continu

الأربعاء 12 جوان 2019 | 8 شوال 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:06 19:41 16:11 12:26 04:59 03:04
24°
 29° % 64 :الرطــوبة
تونــس 20°
3.1 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
29°-2031°-2237°-2330°-2331°-22
  • Avoirs en devises
    13145,3

  • (11 juin)
  • Jours d'importation
    74
  •              1 € = 3,33613 DT        1$ =2,95450 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 juin)   678,1 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1560329389|183770 827|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires