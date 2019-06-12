والدة نذير القطاري لرئيس الجمهورية... ''علاش ما حكيتش على نذير وسفيان في الكلمة''

Mercredi 12 Juin 2019



باب نات

- قاطعت سنية رجب والدة الصحفي نذير القطاري المفقود في ليبيا منذ سبتمبر 2014، رئيس الجمهورية خلال مؤتمر الاتحاد الدولي للصحفيين متهمة اياه بتناسي مأساة ابنها.ووجهت والدة نذير القطاري كلامها للرئيس قائلة " علاش ما حكيتش على نذير وسفيان في الكلمة متاعك علاش نسيتهم؟!" ليرد رئيس الجمهورية " لم انساهم واعمل على اطلاق سراحهم.وتابعت والدة القطاري وقد دخلت في حالة من الهستيريا " لو كان نذير ابنك لما تصرفت بتلك السلبية".يُذكر أن أشغال المؤتمر الثلاثين للإتحاد الدولي للصحفيين كانت انطلقت صباح يوم الثلاثاء بمدينة الثقافة، تحت شعار "مؤتمر تونس ...من أجل صحافة حرّة''