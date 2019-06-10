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عبد الحميد الجلاصي: ما فماش عاقل يتصور أن حمة الهمامي أو المنجي الرحوي يمكنهما رئاسة تونس

Lundi 10 Juin 2019

Lundi 10 Juin 2019
باب نات - قلّل القيادي في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي الاثنين 10 جوان من حظوظ مرشح الجبهة الشعبية للفوز بمنصب رئيس الجمهورية.
وقال عبد الحميد الجلاصي خلال استضافته في برنامج هنا شمس الذي يبث على اذاعة شمس أف أم " هل يتصور عاقل من العقلاء أن حمة الهمامي أو منجي الرحوي يصبح رئيسا للجمهورية التونسية؟".
وفي علاقة بمرشح حركة النهضة للانتخابات الرئاسية، أكد عبد الحميد الجلاصي أن الحركة لم تتخذ قراراها بعد وهي بصدد التشاور.




  
  
     
  
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