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سليم بن حميدان : وزير سابق برتبة كناطري مهدّد بالإيقاف بعد ثبوت تلقيه لأموال طائلة من دولة أجنبية

Mardi 28 Mai 2019

Mardi 28 Mai 2019
باب نات - نشر الثلاثاء 28 ماي وزير أملاك الدولة السابق سليم بن حميدان مقالا يحمل عنوان 10 سياسيين بارزين مهددين بالايقاف بعد ثبوت تلقيهم مليارات وشبهات تتعلق بالسفرات الخارجية.

وعلّق بن حميدان في اشارة على الأرجح للوزير السابق مبروك كورشيد قائلا "ترجح مصادرنا أن من بين السياسيين المهددين بالايقاف وزير سابق برتبة كناطري بعد ثبوت تلقيه لأموال طائلة من دولة أجنبة".


يذكر أن العلاقة بين بن حميدان وكورشيد تشهد توترا كبيرا خاصة في ظل اتهامات هذا الأخير لبن حميدان في ملف البنك الفرنسي التونسي.


  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 183080

MedTunisie  (Tunisia)  |Mardi 28 Mai 2019 à 13h 59m |           
صدق من سماه السمسار و الكناتري يبدو انه سمسار و كناتر في كل شيئ

BenMoussa  (Tunisia)  |Mardi 28 Mai 2019 à 13h 32m |           
لعله يقصد كناطري برتبة وزير سابق
فكناطري هي المهنة والرتبة التي وصل لها الكناطري هي وزير سابق



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