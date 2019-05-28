Mardi 28 Mai 2019
باب نات - نشر الثلاثاء 28 ماي وزير أملاك الدولة السابق سليم بن حميدان مقالا يحمل عنوان 10 سياسيين بارزين مهددين بالايقاف بعد ثبوت تلقيهم مليارات وشبهات تتعلق بالسفرات الخارجية.
وعلّق بن حميدان في اشارة على الأرجح للوزير السابق مبروك كورشيد قائلا "ترجح مصادرنا أن من بين السياسيين المهددين بالايقاف وزير سابق برتبة كناطري بعد ثبوت تلقيه لأموال طائلة من دولة أجنبة".
يذكر أن العلاقة بين بن حميدان وكورشيد تشهد توترا كبيرا خاصة في ظل اتهامات هذا الأخير لبن حميدان في ملف البنك الفرنسي التونسي.
وعلّق بن حميدان في اشارة على الأرجح للوزير السابق مبروك كورشيد قائلا "ترجح مصادرنا أن من بين السياسيين المهددين بالايقاف وزير سابق برتبة كناطري بعد ثبوت تلقيه لأموال طائلة من دولة أجنبة".
يذكر أن العلاقة بين بن حميدان وكورشيد تشهد توترا كبيرا خاصة في ظل اتهامات هذا الأخير لبن حميدان في ملف البنك الفرنسي التونسي.
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Par:MedTunisie (Tunisia )
Sur: سليم بن حميدان : وزير سابق برتبة كناطري مهدّد بالإيقاف بعد ثبوت تلقيه لأموال طائلة من دولة أجنبية