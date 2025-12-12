Babnet   Latest update 22:19 Tunis

كأس العرب – الإمارات إلى الدور نصف النهائي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693c80bca82e46.66549383_fneoqghpimjlk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 12 Decembre 2025 - 21:51
      
تأهّل المنتخب الإماراتي لكرة القدم إلى الدور نصف النهائي من كأس العرب "قطر 2025"، عقب فوزه على المنتخب الجزائري حامل اللقب بركلات الترجيح 7-6، في المباراة التي أُقيمت اليوم الجمعة.

وانتهت المواجهة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، حيث افتتح عادل بولبينة التسجيل لصالح المنتخب الجزائري في الدقيقة 46، قبل أن يدرك برونو التعادل للمنتخب الإماراتي في الدقيقة 64.



وسيلاقي المنتخب الإماراتي في الدور نصف النهائي المنتخب المغربي، فيما يواجه المنتخب السعودي نظيره الأردني في نصف النهائي الثاني.


