كأس العرب – الإمارات إلى الدور نصف النهائي

تأهّل المنتخب الإماراتي لكرة القدم إلى الدور نصف النهائي من كأس العرب "قطر 2025"، عقب فوزه على المنتخب الجزائري حامل اللقب بركلات الترجيح 7-6، في المباراة التي أُقيمت اليوم الجمعة.



وانتهت المواجهة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، حيث افتتح عادل بولبينة التسجيل لصالح المنتخب الجزائري في الدقيقة 46، قبل أن يدرك برونو التعادل للمنتخب الإماراتي في الدقيقة 64.









وسيلاقي المنتخب الإماراتي في الدور نصف النهائي المنتخب المغربي، فيما يواجه المنتخب السعودي نظيره الأردني في نصف النهائي الثاني.

