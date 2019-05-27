Radio Babnet Tunisie On Air: Fadel Shaker - Aash Min Shafak  

مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفطر لسنة 2019

Lundi 27 Mai 2019

Lundi 27 Mai 2019
باب نات - أصدر الاثنين 27 ماي، ديوان الافتاء بالجمهورية التونسية بيانا أعلن من خلاله أن قيمة زكاة الفطر لسنة 2019 الموافق ل1440 هجري تقدّر بدينار وسبعمائة مليم "1700 مليم".

وبيّن ديوان الافتاء أن ووقت إخراج الزكاة يكون وجوبا بطلوع فجر يوم العيد وقبل التوجه الى صلاة العيد و"يجوز إخراجها قبل يوم العيد بيومين أو ثلاثة عند الإمام مالك وأجاز أبو حنيفة والشافعي إخراجها قبل ذلك" وفق نص البيان.



  
  
     
  
rtt-aa8984e202be2a6571d37e74680b2a84-2019-05-27 13:53:13






0 de 0 commentaires pour l'article 183024



En continu

الاثنين 27 ماي 2019 | 22 رمضان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:56 19:31 16:07 12:23 05:03 03:13
18°
 22° % 88 :الرطــوبة
تونــس 17°
8.2 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
22°-1726°-1824°-1723°-1624°-17
  • Avoirs en devises
    13167,4

  • (27 mai)
  • Jours d'importation
    75
  •              1 € = 3,34000 DT        1$ =2,98830 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 mai)   247,8 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1558966756|183024 18603|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires