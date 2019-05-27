مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفطر لسنة 2019

Lundi 27 Mai 2019
باب نات - أصدر الاثنين 27 ماي، ديوان الافتاء بالجمهورية التونسية بيانا أعلن من خلاله أن قيمة زكاة الفطر لسنة 2019 الموافق ل1440 هجري تقدّر بدينار وسبعمائة مليم "1700 مليم".
وبيّن ديوان الافتاء أن ووقت إخراج الزكاة يكون وجوبا بطلوع فجر يوم العيد وقبل التوجه الى صلاة العيد و"يجوز إخراجها قبل يوم العيد بيومين أو ثلاثة عند الإمام مالك وأجاز أبو حنيفة والشافعي إخراجها قبل ذلك" وفق نص البيان.
وبيّن ديوان الافتاء أن ووقت إخراج الزكاة يكون وجوبا بطلوع فجر يوم العيد وقبل التوجه الى صلاة العيد و"يجوز إخراجها قبل يوم العيد بيومين أو ثلاثة عند الإمام مالك وأجاز أبو حنيفة والشافعي إخراجها قبل ذلك" وفق نص البيان.
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Par:BenMoussa (Tunisia )
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