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مواطن لسفيان طوبال... ارشق الفلوس على المصريات صحة ليك مادام رئيسك يضرب في 30 مليون

Mercredi 22 Mai 2019

Mercredi 22 Mai 2019
باب نات - هاجم احد المواطنين في تصريح لقناة " ام تونيزيا" رئيس كتلة نداء تونس سفيان طوبال بسبب قيامه برشق " الاموال" على المصريات.
وقال المواطن لسفيان طوبال " صحة ليك مادام رئيسك الباجي قائد السبسي يتحصل على 30 مليون في الشهر وهو لا يقوم باي شيئ.
وتابع المواطن " اموال الشعب التونسي اصبحت بيد طوبال ومن على شاكلته يرشقها في الملاهي الليلية".



  
  
     
  
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