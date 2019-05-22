مواطن لسفيان طوبال... ارشق الفلوس على المصريات صحة ليك مادام رئيسك يضرب في 30 مليون

Mercredi 22 Mai 2019
باب نات - هاجم احد المواطنين في تصريح لقناة " ام تونيزيا" رئيس كتلة نداء تونس سفيان طوبال بسبب قيامه برشق " الاموال" على المصريات.
وقال المواطن لسفيان طوبال " صحة ليك مادام رئيسك الباجي قائد السبسي يتحصل على 30 مليون في الشهر وهو لا يقوم باي شيئ.
وتابع المواطن " اموال الشعب التونسي اصبحت بيد طوبال ومن على شاكلته يرشقها في الملاهي الليلية".
وقال المواطن لسفيان طوبال " صحة ليك مادام رئيسك الباجي قائد السبسي يتحصل على 30 مليون في الشهر وهو لا يقوم باي شيئ.
وتابع المواطن " اموال الشعب التونسي اصبحت بيد طوبال ومن على شاكلته يرشقها في الملاهي الليلية".
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Par:BenMoussa (Tunisia )
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